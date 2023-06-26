عبدالرحمن آل مقرن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الدفاع مراوح رذاذ على أعمدة صحن المطاف لتلطيف الأجواء للطائفين الخارجية الأمريكية: ليس لدينا أي معلومات عن مكان تواجد قائد فاغنر سلمان الدوسري من 911: جهود وطنية جبارة تؤكد الجاهزية التامة لخدمة الحجاج الداخلية: لن نسمح ولن نرضى أن يمس أي حاج طرفة شعر عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين اللقطات الأولى لوزير الدفاع الروسي بعد أحداث تمرد فاغنر الصحة: لم يتم تسجيل أي أمراض وبائية بين الحجاج مقتل موظف في مطار ابتلعه محرك طائرة 25 كبينة للتوعية و71 شاشة إلكترونية لإرشاد الحجاج بمشعر منى
شرعت رئاسة شؤون الحرمين بتركيب مراوح الرذاذ على أعمدة صحن المطاف؛ لتلطيف الأجواء على الطائفين في صحن المطاف.
وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن مراوح الرذاذ تسهم في تلطيف الأجواء الحارة على ضيوف الرحمن في صحن المطاف؛ وذلك تجنباً لارتفاع درجة الحرارة؛ ولينعم الطائفون بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، لافتًا النظر إلى أن هذه الجهود المبذولة تأتي بمتابعة من القيادة الرشيدة، لتوفير جميع الخدمات والإمكانات البشرية والآلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.