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تجنبًا لارتفاع درجة الحرارة

مراوح رذاذ على أعمدة صحن المطاف لتلطيف الأجواء للطائفين

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ مساءً
مراوح رذاذ على أعمدة صحن المطاف لتلطيف الأجواء للطائفين
المواطن - واس

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شرعت رئاسة شؤون الحرمين بتركيب مراوح الرذاذ على أعمدة صحن المطاف؛ لتلطيف الأجواء على الطائفين في صحن المطاف.

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وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن مراوح الرذاذ تسهم في تلطيف الأجواء الحارة على ضيوف الرحمن في صحن المطاف؛ وذلك تجنباً لارتفاع درجة الحرارة؛ ولينعم الطائفون بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، لافتًا النظر إلى أن هذه الجهود المبذولة تأتي بمتابعة من القيادة الرشيدة، لتوفير جميع الخدمات والإمكانات البشرية والآلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

مراوح الرذاذ

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