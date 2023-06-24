مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

أعلن الأمن العام القبض على عدد من مرتكبي الحوادث ومروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة مروجي المخدرات.

تفاصيل ضبط مروجي المخدرات

وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو، تحت عنوان “في قبضة رجال الأمن” إنه تم القبض على مواطن اتخذ منزلًا وكرًا لترويج 5812 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر بالقصيم.

وفي مكة المكرمة، تم القبض على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم مادة الشبو المخدر، فيما ضبطت القوات الأمنية في الرياض مواطنًا روج مادة الحشيش المخدر، ومادة الشبو المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وألقت شرطة مكة المكرمة على مقيم ومواطن ظهرا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسيئان لمقيم، بظهور أحدهما متنكرًا بزي نسائي أثناء وجودهما في مركبة وتوثيق ذلك ونشره.

وضبطت شرطة مكة المكرمة مواطنًا قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر ومادة الشبو المخدر، كما ضبطت شرطة المنطقة الشرقية مقيم من الجنسية المصرية ومواطن قاما بترويج الشبو والإمفيتامين والحشيش بالمنطقة.

وفي المدينة المنورة، تم ضبط مواطن روج مادة الشبو والحشيش المخدر والإمفيتامين.

حملات حج وهمية

وألقت شرطة مكة المكرمة القبض على 3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية قاموا بترويج لحملات حج وهمية وأساور وبطاقات حج غير صحيحة في مكتب غير نظامي بغرض النصب والاحتيال.

وفي القصيم، تم ضبط 4 مواطنين روجوا الإمفيتامين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، وفي جازان ألقي القبض على مواطنين و7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليابانية قاموا بترويج 149 كجم من نبات القات المخدر.