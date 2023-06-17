Icon

الصرامي: إيكاردي هدية البلطان إلى الشباب Icon الهلال الأحمر يستكمل جاهزيته لاستقبال وخدمة حجاج 1444هـ Icon بيان سعودي أمريكي: هدنة 72 ساعة بين الجيش السوداني والدعم السريع Icon احتفالات غير مسبوقة في بريطانيا بمناسبة عيد ميلاد تشارلز الثالث Icon ماء زمزم يطفئ عطش زوار المسجد النبوي على مدار الساعة Icon إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق البرية بالوثيقة الإلكترونية Icon مشجع لـ سلمان المؤشر: أبغاك في الاتحاد Icon فيصل بن فرحان: العلاقات الطبيعية بين السعودية وإيران هي الأصل Icon واقعة إلياس الجلاصي توقف برنامج اللعيب Icon محمية الملك سلمان توعي بأخطار التصحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
منهم مقيمون ومخالفون لأمن الحدود

مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٨ مساءً
مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الأمن العام القبض على عدد من مرتكبي الحوادث ومروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة مروجي المخدرات.

تفاصيل المخالفات

وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو، تحت عنوان “في قبضة رجال الأمن” إنه تم القبض على 7 مقيمين ووافد زائر ظهروا في محتوى مرئي متداول أثناء مشاجرة جماعية بأحد الأماكن العامة لخلاف سابق بينهم بمكة المكرمة.

قد يهمّك أيضاً
تهيئة مطارَي جدة والمدينة المنورة وجدولة رحلات الحجاج

تهيئة مطارَي جدة والمدينة المنورة وجدولة رحلات الحجاج

قرار بنفيكا يصعب من مهمة انتقال رافا سيلفا إلى الهلال

قرار بنفيكا يصعب من مهمة انتقال رافا سيلفا إلى الهلال

وفي جازان، تم ضبط مواطنين و3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية حيث قاموا بترويج 91802 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر، وهواتف متنقلة.

وألقت شرطة الجوف القبض على مواطنين روجا مادة الإمفيتامين المخدر، كما ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مواطن قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية وهواتف متنقلة.

وضبطت شرطة مكة المكرمة مقيمًا من الجنسية المصرية قام بترويج لحملات حج وهمية وبيعه أساور حاج غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مروجو المخدرات

وضبطت الإدارة العامة للمرور 4 مواطنين قاموا بترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخفية في مركبة يقودها أحدهم.

كما ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية قاما بترويج مادة الشبو المخدر ومادة الكوكايين المخدر.

فيما ضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن مقيمًا من الجنسية السورية قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر، أما شرطة المنطقة الشرقية فألقت القبض على مواطن كويتي اعتدى على آخر من الجنسية ذاتها بإطلاق النار عليه من سلاح ناري بحوزته، موضحة أن الحالة الصحية للمجني عليه مستقرة.

وفي تبوك، تم ضبط 6 مواطنين اتخذوا منزلًا مزودًا بكاميرات مراقبة كوكر للترويج لمادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين.

وألقت شرطة منطقة الجوف على 3 مواطنين قاموا بترويج مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم