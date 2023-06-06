مسار العاصفة المدارية بيبارجوي فوق بحر العرب

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، أن عاصفة مدارية تشكلت اليوم فوق مسطح بحر العرب، وأطلق عليها اسم عاصفة بيبارجوي.

سرعة الرياح

ونشر المسند عبر حسابه بموقع “تويتر” صورتين لخرائط تظهر العاصفة المدارية، موضحًا أن سرعة الرياح حول مركز العاصفة تبلغ نحو 100 كم في الساعة، وتبعد حاليًا عن اليابس العماني 1100 كم، وعن اليابس اليمني 1470 كم.

مسار متوقع

ولفت إلى أنها تبعد عن اليابس السعودي 1480 كم، مشيرًا إلى أن العاصفة تتحرك ناحية الشمال موجهة ناحية جنوب جزيرة العرب، وقد تتطور الحالة وتقوى إلى درجة إعصار.

فيما نشرت الأرصاد الجوية العمانية إنفوجراف يبين المسار المتوقع للحالة المدارية “بيبارجوي” في بحر العرب خلال الـ5 أيام القادمة.

كما نشرت صورة متحركة عالية الدقة من الأقمار الاصطناعية، توضح الحركة الدورانية للسحب حول مركز العاصفة المدارية بيبارجوي، والتي تبعد عن سواحل السلطنة حوالي 1160 كيلومترًا.