مسجل خطر يعتدي بوحشية على امرأة وطفلتها بوضح النهار بفرنسا

وثق مقطع فيديو متداول لقطات من مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا، لشاب يعتدي بوحشية على امرأة وطفلتها في وضح النهار.

تفاصيل الجريمة

ورصد المقطع الذي وثقته كاميرا مراقبة، الشاب وهو يتربص بالأم والطفلة وهما يقفان أمام باب بيتهما في الشارع ليتحين فرصة الانقضاض عليهما بدافع السرقة على ما يبدو.

لكن يبدو أن الأم ارتابت في هيئته ما دفعها للدخول سريعًا ومحاولة إغلاق الباب، لكنه انقض عليهما بوحشية وجرهما بمنتهى العنف إلى الشارع ورماهما كالكرة بيده.

ولم يكتفِ بذلك فقد رمى الطفلة مرة أخرى بعيدًا ليبحث عن الغنيمة التي ترصد لها، ومع مقاومتهما خشي افتضاح أمره ففر مسرعًا من مكان الواقعة.

شرطة فرنسا

وأفادت وسائل إعلام في فرنسا بأن المعتدي معروف للشرطة وله سجل جنائي، وجرى اعتقاله عقب هذه الحادثة المروعة.