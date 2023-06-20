مسجل خطر يعتدي بوحشية على امرأة وطفلتها بوضح النهار بفرنسا

استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030 يجلب عشرات الملايين للسعودية تكرار حوادث الإغماء بين الجنود في بريطانيا زلزال بقوة 4.7 درجات في كهرمان مرعش التركية نظام المعاملات المدنية: ليس لمالك الحائط أن يهدمه إن كان الهدم يضر بالجار السلطة المحلية بعدن تثمن تعاطي مجلس القيادة الرئاسي باليمن 3 حالات تسقط بها الشفعة في نظام المعاملات المدنية صورة تجمع ولي العهد بالفريق المسؤول عن ملف الرياض إكسبو 2030 نظام المعاملات المدنية: من يحرس الأشياء مسؤول عما يحدثه من ضرر حماسة جمهور تصيب مطربة أمريكية شهيرة بوجهها ولي العهد يلتقي الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض
وثق مقطع فيديو متداول لقطات من مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا، لشاب يعتدي بوحشية على امرأة وطفلتها في وضح النهار.
ورصد المقطع الذي وثقته كاميرا مراقبة، الشاب وهو يتربص بالأم والطفلة وهما يقفان أمام باب بيتهما في الشارع ليتحين فرصة الانقضاض عليهما بدافع السرقة على ما يبدو.
لكن يبدو أن الأم ارتابت في هيئته ما دفعها للدخول سريعًا ومحاولة إغلاق الباب، لكنه انقض عليهما بوحشية وجرهما بمنتهى العنف إلى الشارع ورماهما كالكرة بيده.
ولم يكتفِ بذلك فقد رمى الطفلة مرة أخرى بعيدًا ليبحث عن الغنيمة التي ترصد لها، ومع مقاومتهما خشي افتضاح أمره ففر مسرعًا من مكان الواقعة.
وأفادت وسائل إعلام في فرنسا بأن المعتدي معروف للشرطة وله سجل جنائي، وجرى اعتقاله عقب هذه الحادثة المروعة.
فشل في اقتحام منزلهما.. كاميرا مراقبة توثق اعتداء وحشيا لشاب على امرأة وابنتها في وضح النهار بــ #فرنسا#العربية pic.twitter.com/Gr7nhgcEzD
— العربية (@AlArabiya) June 19, 2023