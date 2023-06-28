ماسك مكتئب مشاعر الفرح تغمر حجاج بيت الله الحرام في أول أيام عيد الأضحى المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء السعودية حاج سوداني: ما تقوم به السعودية تعجز عنه دول العالم حاجة عراقية تعبر عن مشاعرها بالدموع: ربيت واعتنيت بأخي والآن يحقق حلم حياتي خطيب المسجد الحرام: من عظات الحج تحقيق الوحدة والمساواة بين المسلمين رجل أمن يساعد طفلة صغيرة على رمي جمرة العقبة الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لـ 4951 حاجاً وحاجة خطيب المسجد النبوي: المقصد الأسمى من مشروعية الأضاحي تعظيم الخالق الدفاع المدني يرفع جاهزيته في جسر الجمرات والساحات المحيطة
غمرت مشاعر الفرحة والبهجة حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى.
وعبر صحيفة “المواطن“، وجه حجاج بيت الله الحرام رسائل السعادة بأداء فريضة الحج، حيث وصفت حاجة أن هذا “أحلى عيد أضحى” بالنسبة إليها.
وقالت حاجة: “أتمنى أطلع الحج كل عام، وأتمنى أموت هناك، ووجدنا حسن الاستقبال والضيافة والتعامل”، كما وجهت حاجة أخرى الشكر إلى الجهات المعنية في السعودية على تنظيم موسم الحج بهذه الاحترافية والجاهزية العالية.
في سياق متصل، أعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الجاهزية الكاملة للمسجد الحرام ضيوف بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة وصلاة عيد الأضحى بالحرمين الشريفين اليوم الأربعاء، وفق منظومة عمل تشغيلية متكاملة لتمكين الحجاج من استكمال مناسك الحج بيسر وسهولة.
وأكد السديس أن رئاسة الحرمين وضعت خطط تشغيلية مستقلة للتعامل مع إدارة تفويج الحجاج في مرحلة أداء المناسك واضعة في الاعتبار الكثافة العددية الهائلة وحجم تدفق الحشود المليونية للحرمين الشريفين بعد أداء مناسك الحج.
وأعلن الرئيس العام نجاح أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم الحج في مرحلتها الرئيسية الأولى؛ حيث سخرت الرئاسة جميع طاقاتها البشرية وقرابة 14 ألف عامل وعاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
مشاعر الفرح تغمر حجاج بيت الله الحرام في أول أيام #عيد_الأضحى#الحج1444 #صحيفة_المواطن_في_حج_1444
تغطية: @b_srabhttps://t.co/ZIkjidvDNn pic.twitter.com/NLPpOQm48K
— صحيفة المواطن (@almowatennet) June 28, 2023