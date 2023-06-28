Icon

ماسك مكتئب Icon مشاعر الفرح تغمر حجاج بيت الله الحرام في أول أيام عيد الأضحى Icon المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء السعودية Icon حاج سوداني: ما تقوم به السعودية تعجز عنه دول العالم Icon حاجة عراقية تعبر عن مشاعرها بالدموع: ربيت واعتنيت بأخي والآن يحقق حلم حياتي Icon خطيب المسجد الحرام: من عظات الحج تحقيق الوحدة والمساواة بين المسلمين Icon رجل أمن يساعد طفلة صغيرة على رمي جمرة العقبة Icon الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لـ 4951 حاجاً وحاجة Icon خطيب المسجد النبوي: المقصد الأسمى من مشروعية الأضاحي تعظيم الخالق Icon الدفاع المدني يرفع جاهزيته في جسر الجمرات والساحات المحيطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وجدوا حسن الاستقبال والضيافة والتعامل

مشاعر الفرح تغمر حجاج بيت الله الحرام في أول أيام عيد الأضحى

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
مشاعر الفرح تغمر حجاج بيت الله الحرام في أول أيام عيد الأضحى
المواطن - ولاء المطرفي - مكة المكرمة

مواضيع ذات علاقة

غمرت مشاعر الفرحة والبهجة حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى.

وعبر صحيفة “المواطن“، وجه حجاج بيت الله الحرام رسائل السعادة بأداء فريضة الحج، حيث وصفت حاجة أن هذا “أحلى عيد أضحى” بالنسبة إليها.

قد يهمّك أيضاً
طلاء لتبريد طرق المشاة بـ المشاعر المقدسة

طلاء لتبريد طرق المشاة بـ المشاعر المقدسة

مفاوضات جديدة بين النصر والإنتر لحسم صفقة بروزوفيتش

مفاوضات جديدة بين النصر والإنتر لحسم صفقة بروزوفيتش

وقالت حاجة: “أتمنى أطلع الحج كل عام، وأتمنى أموت هناك، ووجدنا حسن الاستقبال والضيافة والتعامل”، كما وجهت حاجة أخرى الشكر إلى الجهات المعنية في السعودية على تنظيم موسم الحج بهذه الاحترافية والجاهزية العالية.

جاهزية تامة

في سياق متصل، أعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الجاهزية الكاملة للمسجد الحرام ضيوف بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة وصلاة عيد الأضحى بالحرمين الشريفين اليوم الأربعاء، وفق منظومة عمل تشغيلية متكاملة لتمكين الحجاج من استكمال مناسك الحج بيسر وسهولة.

خطط تشغيلية

وأكد السديس أن رئاسة الحرمين وضعت خطط تشغيلية مستقلة للتعامل مع إدارة تفويج الحجاج في مرحلة أداء المناسك واضعة في الاعتبار الكثافة العددية الهائلة وحجم تدفق الحشود المليونية للحرمين الشريفين بعد أداء مناسك الحج.

وأعلن الرئيس العام نجاح أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم الحج في مرحلتها الرئيسية الأولى؛ حيث سخرت الرئاسة جميع طاقاتها البشرية وقرابة 14 ألف عامل وعاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع رئيس هيئة الطاقة الصينية
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع...

السعودية اليوم
مواطن لم يذق النوم 40 عامًا!
السعودية اليوم

مواطن لم يذق النوم 40 عامًا!

السعودية اليوم
الشركة مشغلة الغواصة المفقودة تنعى الركاب الخمسة
العالم

الشركة مشغلة الغواصة المفقودة تنعى الركاب الخمسة

العالم
السديس يوجه بإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في الحرمين
السعودية اليوم

السديس يوجه بإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في...

السعودية اليوم
مناورات أمريكية صينية مشتركة رغم الخلافات
العالم

مناورات أمريكية صينية مشتركة رغم الخلافات

العالم
اختبار قيادة لأرجنتينية ينتهي بكارثة
غرائب

اختبار قيادة لأرجنتينية ينتهي بكارثة

غرائب
ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً
السوق

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

السوق
أولى رحلات مبادرة طريق مكة من ماليزيا تصل جدة
السعودية اليوم

أولى رحلات مبادرة طريق مكة من ماليزيا...

السعودية اليوم