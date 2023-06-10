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تزداد كثافتها مع غزارة الأمطار

مشاهد خلابة لتدفق شلالات دوس بالباحة

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
مشاهد خلابة لتدفق شلالات دوس بالباحة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو، لقطات خلابة لشلالات دوس بمحافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة، وذلك بعد هطول الأمطار الغريرة.

ونشر الفيديو المصور والرحال ناصر شنان على حسابه بموقع “تويتر”، قائلًا “شلالات دوس بمحافظة المندق في أبهى صورة.. الشلالات دائمة وتزداد كثافتها مع موسم الأمطار”.

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جمال شلالات دوس

وأظهر الفيديو، جمال تدفق شلالات دوس بالباحة وسط طبيعة المكان الساحرة بين جبال يتخللها الحشائش الخضراء الكثيفة.

وتعد شلالات دوس أحد المواقع اللافتة في الباحة والتي حظيت بالتقاط صور وفيديوهات لها لتمتعها بجمال خلاب.

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