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بعد أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية

مشاهد لجريان سيول شرق الردف بالطائف

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
مشاهد لجريان سيول شرق الردف بالطائف
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لجريان سيول شرق الردف بمحافظة الطائف، بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم وحائل.

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هطول أمطار رعدية

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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