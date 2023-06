مشاهد مروعة لأسوأ حرائق غابات تواجهها كندا

حذرت السلطات الأمريكية في نيويورك وتورنتو وأوتاوا، السكان، اليوم الثلاثاء، من المخاطر الصحية للهواء الملوث بالدخان الناجم عن حرائق الغابات غير المسبوقة التي تشهدها كندا.

وأدت البداية القوية وغير المتوقعة لموسم حرائق الغابات إلى مواجهة كندا لأسوأ صيف لها على الإطلاق، حيث من المتوقع أن تستمر الظروف المناخية السيئة لشهور.

وتشهد كندا حرائق في جميع المقاطعات والأقاليم الكندية العشرة تقريبًا، وكانت كيبيك الأكثر تضررًا بسبب الحرائق المتعددة التي يسببها البرق.

من جهتها، أصدرت وزارة البيئة بولاية نيويورك نصيحة للمواطنين في الكثير من الولايات بما في ذلك نيويورك وبرونكس وكوينز، بعدم الخروج بخاصة مرضى الأمراض الصدرية والحساسية.

أوصت الدولة السكان بالنظر في الحد من النشاط البدني الشاق في الهواء الطلق لتقليل مخاطر الآثار الصحية الضارة.

تعرضت العاصمة الكندية أوتاوا، لضباب كثيف، صباح اليوم الثلاثاء ، ووصلت جودة الهواء إلى الفئة 10+، وهو أسوأ مستوى في مؤشر صحة جودة الهواء التابع لوزارة البيئة الكندية، مما يشير إلى مخاطر عالية جدًا.

وكانت ألسنة اللهب تتكاثر بسرعة في شرق كندا، وأجبرت السكان على إخلاء مساكنهم من مقاطعة نوفا سكوتيا الأطلسية وكيبيك الساحلية.

وأخلت شركة Wallbridge Mining Company (WM.TO) مؤقتًا معسكرًا لمشروع الذهب في كيبيك، وعلقت أنشطة الاستكشاف في Detour-Fenelon Gold Trend Property بسبب أمر طارئ متعلق بحرائق الغابات، أمس الاثنين.

وقال يان بولانجر ، الباحث في شركة Natural Resources Canada: “على مدار العشرين عامًا الماضية ، لم نشهد مثل هذه المساحة الكبيرة تحترق في وقت مبكر من الموسم. جزئيًا بسبب تغير المناخ ، نشهد اتجاهات نحو زيادة المساحة المحروقة في جميع أنحاء كندا”.

Canada is on track to face its worst-ever year of wildfire destruction. Blazes are burning in nearly all Canadian provinces and territories, and federal government officials said their modeling shows increased wildfire risk in most of Canada through August https://t.co/QU7KK6eXkm pic.twitter.com/QF5AAOCb3H

— Reuters (@Reuters) June 6, 2023