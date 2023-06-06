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مشاهد مروعة لأسوأ حرائق غابات تواجهها كندا

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ مساءً
مشاهد مروعة لأسوأ حرائق غابات تواجهها كندا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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حذرت السلطات الأمريكية في نيويورك وتورنتو وأوتاوا، السكان، اليوم الثلاثاء، من المخاطر الصحية للهواء الملوث بالدخان الناجم عن حرائق الغابات غير المسبوقة التي تشهدها كندا.

بداية غير متوقعة

وأدت البداية القوية وغير المتوقعة لموسم حرائق الغابات إلى مواجهة كندا لأسوأ صيف لها على الإطلاق، حيث من المتوقع أن تستمر الظروف المناخية السيئة لشهور.

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وتشهد كندا حرائق في جميع المقاطعات والأقاليم الكندية العشرة تقريبًا، وكانت كيبيك الأكثر تضررًا بسبب الحرائق المتعددة التي يسببها البرق.

تحذيرات وزارة البيئة

من جهتها، أصدرت وزارة البيئة بولاية نيويورك نصيحة للمواطنين في الكثير من الولايات بما في ذلك نيويورك وبرونكس وكوينز، بعدم الخروج بخاصة مرضى الأمراض الصدرية والحساسية.

أوصت الدولة السكان بالنظر في الحد من النشاط البدني الشاق في الهواء الطلق لتقليل مخاطر الآثار الصحية الضارة.

العاصمة الكندية

تعرضت العاصمة الكندية أوتاوا، لضباب كثيف، صباح اليوم الثلاثاء ، ووصلت جودة الهواء إلى الفئة 10+، وهو أسوأ مستوى في مؤشر صحة جودة الهواء التابع لوزارة البيئة الكندية، مما يشير إلى مخاطر عالية جدًا.

وكانت ألسنة اللهب تتكاثر بسرعة في شرق كندا، وأجبرت السكان على إخلاء مساكنهم من مقاطعة نوفا سكوتيا الأطلسية وكيبيك الساحلية.

أسوأ موجة حرائق

وأخلت شركة Wallbridge Mining Company (WM.TO) مؤقتًا معسكرًا لمشروع الذهب في كيبيك، وعلقت أنشطة الاستكشاف في Detour-Fenelon Gold Trend Property بسبب أمر طارئ متعلق بحرائق الغابات، أمس الاثنين.

وقال يان بولانجر ، الباحث في شركة Natural Resources Canada: “على مدار العشرين عامًا الماضية ، لم نشهد مثل هذه المساحة الكبيرة تحترق في وقت مبكر من الموسم. جزئيًا بسبب تغير المناخ ، نشهد اتجاهات نحو زيادة المساحة المحروقة في جميع أنحاء كندا”.

حرائق الغابات

وكان حوالي 3.3 ملايين هكتار قد احترق بالفعل، الأحد الماضي، حوالي 13 ضعف متوسط ​​10 سنوات، وأجبر أكثر من 120 ألف شخص على مغادرة منازلهم مؤقتًا على الأقل.

ودمرت حرائق الغابات، وهي ثاني أغلى كارثة في كندا بعد الفيضانات، المنازل، وأثرت على إنتاج النفط والغاز في مقاطعة ألبرتا الرئيسية المنتجة للنفط ، وتلوث الهواء في كل من كندا والولايات المتحدة.

وقت مخيف

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو في مؤتمر صحفي في أوتاوا: “هذا وقت مخيف لكثير من الناس”.

واضاف ترودو: “عندما يفقد الناس منازلهم، فإنهم لا يفقدون فقط سقفًا وممتلكاتهم؛ بل يفقدون مكانًا خاصًا حيث رأوا أطفالهم يكبرون ، حيث بنوا حياة”.

ويوجد حاليًا 413 حريق غابات نشطًا ، بما في ذلك 249 حريقًا خارج نطاق السيطرة ، وحوالي 26000 شخص تحت أوامر الإخلاء في جميع أنحاء كندا.

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