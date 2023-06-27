مشهد مهيب لضيوف الرحمن في صعيد عرفات

لقطات جوية ترصد انسيابية تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات لقطات لقطار المشاعر ينقل الحجاج إلى مشعر عرفات خمسيني مصاب بشلل الأطفال ينافس الشباب في خدمة الحجاج وظائف شاغرة في روشن العقارية أكثر من 250 ألف مسافر عبر مطار الملك فهد الدولي في 8 أيام وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب 32 وظيفة شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بجازان لمسة وفاء في يوم عرفة .. مشاعر حاجة مصرية عن زوجها المتوفى حاج مصري: أول دعوة خصصتها للأمير محمد بن سلمان أبرز لقطات تناقلتها وسائل الإعلام العالمية لـ حج 1444
وثقت لقطات مصورة الأعداد الغفيرة من الحجاج وهم يتوافدون على صعيد جبل عرفات في أكبر تجمع بشري عالمي، وسط أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.
ونشرت “العربية” مقطع فيديو للحجاج والبياض يكسو جبل الرحمة بمشعر عرفات ،وسط متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.
وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة؛ ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه.
في مشهد مهيب.. توافد الحجاج إلى جبل عرفة في أكبر تجمع بشري عالمي#صباح_العربية
شاهدوا الحلقة الكاملة على شاهد 👇https://t.co/q8WSOHEOpk pic.twitter.com/ATzZgzl9ae
— برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) June 27, 2023
البياض.. يكسو #جبل_الرحمة #العربية_في_الحج @sultan_mr_ pic.twitter.com/MgmBvTbJzS
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 27, 2023