مشهد مهيب لضيوف الرحمن في صعيد عرفات

وثقت لقطات مصورة الأعداد الغفيرة من الحجاج وهم يتوافدون على صعيد جبل عرفات في أكبر تجمع بشري عالمي، وسط أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

البياض يكسو جبل الرحمة

ونشرت “العربية” مقطع فيديو للحجاج والبياض يكسو جبل الرحمة بمشعر عرفات ،وسط متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة؛ ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه.