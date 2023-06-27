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لقطات جوية ترصد انسيابية تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات Icon لقطات لقطار المشاعر ينقل الحجاج إلى مشعر عرفات Icon خمسيني مصاب بشلل الأطفال ينافس الشباب في خدمة الحجاج Icon وظائف شاغرة في روشن العقارية Icon أكثر من 250 ألف مسافر عبر مطار الملك فهد الدولي في 8 أيام Icon وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب Icon 32 وظيفة شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بجازان Icon لمسة وفاء في يوم عرفة .. مشاعر حاجة مصرية عن زوجها المتوفى Icon حاج مصري: أول دعوة خصصتها للأمير محمد بن سلمان Icon أبرز لقطات تناقلتها وسائل الإعلام العالمية لـ حج 1444 Icon

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وسط أجواء إيمانية ومتابعة أمنية

مشهد مهيب لضيوف الرحمن في صعيد عرفات

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
مشهد مهيب لضيوف الرحمن في صعيد عرفات
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات مصورة الأعداد الغفيرة من الحجاج وهم يتوافدون على صعيد جبل عرفات في أكبر تجمع بشري عالمي، وسط أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

البياض يكسو جبل الرحمة

ونشرت “العربية” مقطع فيديو للحجاج والبياض يكسو جبل الرحمة بمشعر عرفات ،وسط متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

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وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة؛ ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه.

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