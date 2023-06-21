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أكد أن الحوار مع السعودية مهم في موضوع الطاقة

مصدر رئاسي فرنسي: مشاركة ولي العهد في القمة العالمية مهمة من أجل ميثاق جديد

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
مصدر رئاسي فرنسي: مشاركة ولي العهد في القمة العالمية مهمة من أجل ميثاق جديد
المواطن - فريق التحرير

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أكد مصدر رئاسي فرنسي أن مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في القمة العالمية مهمة من أجل ميثاق عالمي جديد.

الحوار مع السعودية

وحسب قناة “العربية”، أضاف المصدر الرئاسي الفرنسي، أن السعودية تلعب دورًا مهمًا من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، لافتًا إلى أن الحوار مع السعودية مهم في موضوع الطاقة وتعزيز التعاون حولها.

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وأشار المصدر الرئاسي الفرنسي، إلى أن باريس ستطلب من السعودية مساعدتها لتسريع إيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية.

ميثاق مالي عالمي

وخلال زيارته إلى فرنسا، يشارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد التي ينظّمها ماكرون في باريس في 22 و23 يونيو الجاري.

وسيناقش الرئيس الفرنسي مع ولي العهد التحضيرات لهذه القمة الهادفة إلى جمع التمويل الخاص والعام وتركيزه حيث تشتد حاجة العالم والناس إليه لمحاربة الفقر وقيادة التحوّل المناخي الضروري وحماية التنوع البيولوجي، حسب ما أوضح الجانب الفرنسي.

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