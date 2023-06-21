مصادرة 7139 إطارًا غير صالح خلال الحملة التفتيشية بالشرقية الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 11466.17 نقطة اتفاق مبدئي بين لويس كاسترو والنصر مصدر رئاسي فرنسي: مشاركة ولي العهد في القمة العالمية مهمة من أجل ميثاق جديد المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر ينتهي غدًا فرنسا : السعودية تلعب دورًا مهمًا من أجل ميثاق مالي عالمي جديد ولي العهد يبحث في باريس التعاون بين الشركات الفرنسية والسعودية الهلال يستهدف ضم موراتا ضبط مقيم ومواطن لإساءتهما لآخر عبر محتوى مرئي بمكة المكرمة وزير الحرس الوطني يقف على جاهزية القوات المشاركة في حج 1444
أكد مصدر رئاسي فرنسي أن مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في القمة العالمية مهمة من أجل ميثاق عالمي جديد.
وحسب قناة “العربية”، أضاف المصدر الرئاسي الفرنسي، أن السعودية تلعب دورًا مهمًا من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، لافتًا إلى أن الحوار مع السعودية مهم في موضوع الطاقة وتعزيز التعاون حولها.
وأشار المصدر الرئاسي الفرنسي، إلى أن باريس ستطلب من السعودية مساعدتها لتسريع إيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية.
وخلال زيارته إلى فرنسا، يشارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد التي ينظّمها ماكرون في باريس في 22 و23 يونيو الجاري.
وسيناقش الرئيس الفرنسي مع ولي العهد التحضيرات لهذه القمة الهادفة إلى جمع التمويل الخاص والعام وتركيزه حيث تشتد حاجة العالم والناس إليه لمحاربة الفقر وقيادة التحوّل المناخي الضروري وحماية التنوع البيولوجي، حسب ما أوضح الجانب الفرنسي.