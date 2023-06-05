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غمرت أكثر من 13600 منزل

مصرع 42 شخصًا في هايتي بسبب الفيضانات

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
مصرع 42 شخصًا في هايتي بسبب الفيضانات
المواطن - فريق التحرير

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كشفت السلطات في هايتي عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد السبت الماضي إلى 42 قتيلاً، فيما لا يزال أحد عشر شخصاً آخرون في عداد المفقودين.

إصابة 85 شخصًا

وتابعت وكالة الحماية المدنية في هايتي أن 85 شخصاً على الأقل أصيبوا، مشيرةً إلى أن الفيضانات غمرت أكثر من 13600 منزل، ما أجبر السكان على النزوح.

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وقال مسؤولون إن الأمطار هطلت بغزارة شديدة على مناطق غرب وشمال غرب وجنوب شرق ووسط هايتي.

وتحسَّن الطقس منذ ذلك الحين، غير أن العديد من المحاصيل تضررت، في خضم تفاقم سريع لنقص الطعام وانتشار المجاعة.

ملاجئ مؤقتة

ويحاول المواطنون العثور على ملاجئ مؤقتة، بعدما حوَّلت الأمطار الطرق إلى أنهار متدفقة من المياه بنية اللون.

وكشف برنامج الأغذية العالمي أن عشرات الآلاف من الأشخاص قد تضرروا، مع تسجيل القدر الأكبر من الأضرار في منطقة العاصمة بورت أو برنس والمنطقة الغربية من البلاد.

وحذر البرنامج من أن وقوع حدث مهم بهذا المستوى، من جراء الطقس في وقت مبكر للغاية من موسم الأعاصير، يثير مخاوف بشأن القدرة على توفير استجابة مستدامة في حالة استمرار وقوع حوادث الطقس المتطرفة.

 

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