مصير مفاوضات النصر مع نجم لانس الفرنسي

رغب نادي النصر في ضم اللاعب الإيفواري سيكو فوفانا لاعب نادي لانس الفرنسي وذلك لتدعيم خط وسط الفريق الكروي الأول بأصفر الرياض.

وذكر موقع Foot Mercato الفرنسي أن أصفر الرياض توصل لاتفاق شفهي مع نادي لانس لضم اللاعب فوفانا.

أرقام هدف النصر في الميركاتو

وسبق لـ فوفانا صاحب الـ28 سنة خوض 39 مباراة مع لانس في مختلف البطولات في موسم 2022/2023 حيث سجل 9 أهداف وصنع 6 أهداف خلال 3312 دقيقة لعب فيها.

ويرغب أصفر الرياض في تدعيم مركز خط الوسط لديه بلاعب جيد وذلك مع اقتراب البرازيلي لويز جوستافو من الرحيل عن صفوف النادي العاصمي في فترة الانتقالات الصيفية.