نجم الهلال يثير الجدل بوظيفة جديدة داخل مشفى ! وزير الداخلية يتابع سير العمل في مركز 911 بمكة المكرمة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو مصير مفاوضات النصر مع نجم لانس الفرنسي أول رسالة من ميندي لجماهير الأهلي بعد التوقيع الكهرباء: لا انقطاعات مؤثرة أول أيام العيد في مشعر منى مشعل الحارثي عن ولي العهد: هو اللي تسبق أفعاله على أرض الواقع أقواله أمانة جدة تزيل حظائر عشوائية وتصادر 54 رأس ماشية ساديو ماني يصدم الهلال والنصر أكثر من 6500 حالة إجهاد حراري وضربات شمس بين الحجاج
رغب نادي النصر في ضم اللاعب الإيفواري سيكو فوفانا لاعب نادي لانس الفرنسي وذلك لتدعيم خط وسط الفريق الكروي الأول بأصفر الرياض.
وذكر موقع Foot Mercato الفرنسي أن أصفر الرياض توصل لاتفاق شفهي مع نادي لانس لضم اللاعب فوفانا.
وسبق لـ فوفانا صاحب الـ28 سنة خوض 39 مباراة مع لانس في مختلف البطولات في موسم 2022/2023 حيث سجل 9 أهداف وصنع 6 أهداف خلال 3312 دقيقة لعب فيها.
ويرغب أصفر الرياض في تدعيم مركز خط الوسط لديه بلاعب جيد وذلك مع اقتراب البرازيلي لويز جوستافو من الرحيل عن صفوف النادي العاصمي في فترة الانتقالات الصيفية.