مصير وزير الدفاع الروسي بعد انتهاء تمرد فاغنر

قد يدفع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو منصبه ثمنًا لحالة التمرد التي أعلن عنها يفغيني بريغوجين، قائد فاغنر والتي انتهت في وقت متأخر من يوم أمس بعد وساطة من رئيس بيلاروسيا.

كفاءة وزير الدفاع الروسي

وكان بريغوجين شكك في كفاءة وزارة الدفاع والقوات الروسية في الحرب التي تدور في أوكرانيا على مدى أكثر من عام وحاول أن يظهر هو وقواته بشكل أكثر قوة بهدف بث الرعب في قلوب الأوكرانيين وكان دائمًا ما ينتقد وزير الدفاع الروسي بأنه يدير الحرب في أوكرانيا دون خطة ودون أهداف واضحة.

وعلى مدى الشهور الماضية نجح قائد فاغنر في تعزيز قواته وتجنيد الآلاف من السجناء السابقين والعناصر القوية وعمل على تدريبهم بشكل كبير وزادت ثقته في نفسه وبدأت الخلافات تظهر للعلن بشكل أكبر بعد نجاح قوات فاغنر في معركة باخموت وحسمًا لصالح روسيا.

موقف وزارة الدفاع

وفي بداية الأزمة أهابت وزارة الدفاع الروسية بمقاتلي مجموعة فاغنر، عدم الانخراط في مغامرة يفغيني بريغوجين الإجرامية والاتصال بالأجهزة الأمنية فورًا، متعهدة بضمان سلامتهم، وبعد انتهاء الأزمة فتحت الباب لمن يرغب منهم في التعاقد المباشر مع الحكومة الروسية.

كما نشرت وزارة الدفاع الروسية صورة معبرة للجنود الروس بعنوان “التماسك والوحدة”، وذلك عقب فترة وجيزة من إعلان التهدئة مع قوات فاغنر التي أعلنت التمرد اليوم.

طباخ الرئيس

يذكر أن يفغيني بريغوجين هو رجل أعمال روسي عرف في السابق بلقب “طباخ بوتين”، وهذا بسبب أن مطاعمه وشركة تقديم الطعام الخاصة به استضافت وجبات عشاء حضرها بوتين وغيره من قادة العالم بمن فيهم رئيس الولايات المتحدة الأسبق، جورج دبليو بوش.

وتتمتع مجموعة فاغنر بسمعة مروعة وهي مرتبطة بعدد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب قطع الرؤوس. وقد حذر كبار المسؤولين الأمريكيين باستمرار من التكتيكات الوحشية لمجموعة فاغنر.