كشف خفر السواحل الأمريكي عن مفاجأة مدوية بشأن إنقاذ ركاب الغواصة المفقودة في موقع تيتانيك، حيث لم يتبقَّ سوى وقت قليل على إمكانية بقاء الركاب الخمسة على قيد الحياة، بعدما اقترب نفاد الأكسجين.

مفاجأة مدوية بشأن الغواصة المفقودة

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن خفر السواحل الأمريكي، أن ركاب الغواصة المفقودة في حطام تيتانيك لديهم 41 ساعة فقط للبقاء على قيد الحياة، قبل نفاد الأكسجين.

وقال تقرير “ديلي ميل”: إن شركة OceanGate Expeditions، المسؤولة عن الغواصة المفقودة، استغرقت ثماني ساعات لإبلاغ خفر السواحل بشأن فقدان الاتصال بها.

فرصة إنقاذ ركاب الغواصة المفقودة

واستغرقت شركة “أوشن جيت”، ثماني ساعات لإبلاغ خفر السواحل عن المفقودين بعد أن فقد الاتصال بهم، فيما كشف قائد البحرية الأمريكية أن الطاقم لديه فرصة 1% للبقاء على قيد الحياة.

وفجر خفر السواحل حالة من الصدمة، خلال إعلانه عن تفاصيل عمليات الإنقاذ خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بعدما حدد قادة خفر السواحل موعدًا نهائيًّا لعمليات الإنقاذ، والذي سيصادف الساعة 11 صباح يوم الخميس المقبل.

إعلان خفر السواحل

وقال خفر السواحل الأمريكي: إنه تم فقدان الاتصال بالغواصة “Titan” بعد ساعة و45 دقيقة من رحلتها، بعد ظهر الأحد الماضي، وذلك بعد بعدها 595 كيلومترًا عن ساحل مقاطعة نيوفاوندلاند الكندية.

وأطلق خفر السواحل الأمريكيون طائرتين لمسح المنطقة النائية في شمال المحيط الأطلسي، بينما أرسل خفر السواحل الكنديون أيضًا طائرة وسفينة.

ركاب الغواصة المفقودة

وكان على متن الغواصة الصغيرة رجل الأعمال البريطاني، مؤسس شركة الاستثمار “أكشن غروب” هاميش هاردينغ، وهو مغامر يحمل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة “غينيس” في الغوص والتحليق بالطائرة في الأماكن الخطرة.

وحملت الغواصة رجل الأعمال الباكستاني، شاهزاده داود، وهو نائب رئيس مجموعة “إنغرو”، مع نجله سليمان، بحسب بيان للعائلة. وكان هناك ستوكتون راش، مؤسس شركة ” أوشنغيت أكسبديشنز” المشغلة للغواصة المفقودة.

مواصفات الغواصة المفقودة

وصممت الغواصة “Titan” شركة ” أوشنغيت أكسبديشنز”، وهي شركة خاصة مقرها ولاية واشنطن، ويقول الموقع الرسمي للشركة: إن الغواصة مصممة لنقل خمسة أشخاص.

وهي عبارة عن كبسولة أسطوانية صغيرة تتحرك بواسطة أربعة محركات دفع كهربائية، ويمكن أن تغطس بمعدل 55 مترًا في الدقيقة. وهي مزودة بمصابيح خارجية قوية وكاميرات وماسح ضوئي بالليزر لاستكشاف بيئتها. والغواصة، التي يبلغ طولها 6.5 متر وعرضها مترين ونصف المتر، قادرة على الوصول إلى عمق يصل إلى 4 آلاف متر (13123 قدمًا)، مع العلم أن حطام “تيتانيك” يقع على بعد حوالي 3800 متر أسفل قاع المحيط.

وتقول وكالة “بلومبيرج”: إنه في أحد جانبي الغواصة يوجد شباك قطره 21 بوصة يسمح لراكبين بالنظر إلى الخارج في نفس الوقت. ويوجد حمام صغير للغاية على متنها.