مفتي طاجيكستان يثمن للقيادة استضافته ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج

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هنأ مفتي جمهورية طاجيكستان الشيخ عبدالقادر سيد مكرم زاده من مشعر منى الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، منوهًا بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تنظيم حج هذا العام.
وأشاد الشيخ ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مؤكدًا أن البرنامج يولي اهتمامًا بالغًا بالضيوف، بداية من وصولهم إلى المطار وانتهاء بأدق تفاصيل الإقامة والتحركات، موجهًا شكره وتقديره للقيادة السعودية على ما يبذلونه في سبيل تعظيم شعائر الله.
كما أثنى على خطط تفويج الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة، لافتًا إلى أن حجم العمل التنظيمي عظيم جدًا ومستشعر من قبل الجميع، مشيرًا إلى أن إدارة شؤون الحج التي شاهدها وعايشها في المشاعر المقدسة والحرم المكي تعد معجزة وقدرة من الله سبحانه وتعالى وهبها لهذه الأرض بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.