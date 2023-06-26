مقتل موظف في مطار ابتلعه محرك طائرة

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شهدت إحدى المطارات الأمريكية حادثًا غريبًا من نوعه، بعدما توفي موظف في مطار أمريكي حيث ابتلعه محرك طائرة ركاب في ولاية تكساس.
ونقلت شبكة “بي بي سي” عن مسؤولين، قولهم إن محرك طائرة ابتلع موظفًا تابعًا لشركة دلتا كانت تسير باتجاه بوابتها وكان أحد المحركات يعمل.
وقالت الجهة التي يعمل فيها الموظف إن التحقيق الأولي أظهر أن الحادث لا علاقة له بإجراءات السلامة، لكن لم يتضح بعد كيف وقع. كما يتم إجراء تحقيق من قبل وكالة حكومية.
وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه كان على اتصال بخطوط دلتا الجوية وإنه بصدد جمع المعلومات في هذه المرحلة.
ووصلت الطائرة وهي من طراز إيرباص A319 إلى سان انطونيو الجمعة الماضية، قادمة من مطار لوس أنجلوس الدولي.ولم يعلن المسؤولون بعد هوية موظف شركة يونيفي أيفييشن Unifi Aviation، التي تتعاقد معها دلتا إيرلاينز لعمليات الطاقم الأرضي.
وقالت الشركة “وفقًا لتحقيقنا الأولي، لم يكن هذا الحادث مرتبطًا بعمليات يونيفي التشغيلية وإجراءات وسياسات السلامة”.
وقال متحدث باسم دلتا إن شركة الطيران حزينة على فقدان حياة أحد أفراد أسرة الطيران.
وقالت “قلوبنا ودعمنا الكامل مع عائلاتهم وأصدقائهم وأحبائهم خلال هذا الوقت العصيب”.
كما أبلغت شركة الطيران محطة كينس 5 المحلية أنها تعمل مع السلطات عندما تبدأ تحقيقاتها. وجرى تغريم شركة الطيران الإقليمية بيدمونت مبلغ 15،625 دولارًا من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية لوفاة عامل على الأرض قبل ستة أشهر في حادث مماثل في ألاباما.
وقالت إدارة السلامة والصحة المهنية “كان من الممكن أن يؤدي التدريب الملائم وتطبيق إجراءات السلامة إلى الحيلولة دون وقوع هذه المأساة”.