مقتل موظف في مطار ابتلعه محرك طائرة

شهدت إحدى المطارات الأمريكية حادثًا غريبًا من نوعه، بعدما توفي موظف في مطار أمريكي حيث ابتلعه محرك طائرة ركاب في ولاية تكساس.

ونقلت شبكة “بي بي سي” عن مسؤولين، قولهم إن محرك طائرة ابتلع موظفًا تابعًا لشركة دلتا كانت تسير باتجاه بوابتها وكان أحد المحركات يعمل.

وقالت الجهة التي يعمل فيها الموظف إن التحقيق الأولي أظهر أن الحادث لا علاقة له بإجراءات السلامة، لكن لم يتضح بعد كيف وقع. كما يتم إجراء تحقيق من قبل وكالة حكومية.

التحقيق في الحادث

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه كان على اتصال بخطوط دلتا الجوية وإنه بصدد جمع المعلومات في هذه المرحلة.