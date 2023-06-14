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ضمن واحد من أسوأ حوادث الغرق

مقتل 78 شخصًا في غرق مركب قبالة السواحل اليونانية

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
مقتل 78 شخصًا في غرق مركب قبالة السواحل اليونانية
المواطن - فريق التحرير

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قتل 78 شخصاً اليوم الأربعاء، في غرق مركب يقل “مئات” المهاجرين قبالة سواحل جنوب غرب اليونان في واحد من أسوأ حوادث الغرق في هذا البلد.

مركب الصيد

ووفقًا لوسائل الإعلام، كشف خفر السواحل أن مركب الصيد الذي كان يحمل الضحايا انقلب في المياه الدولية قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية.

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كما أضافوا أن عملية الإنقاذ الضخمة التي بدأت صباح الأربعاء أدت إلى إنقاذ 104 أشخاص نُقل أربعة منهم إلى مستشفى في بلدة كالاماتا في جنوب بيلوبونيز.

وصرّح مصدر في وزارة الهجرة لوكالة “فرانس برس” أن القارب كان ينقل “مئات” المهاجرين.

ولم يتم تقديم أي تفاصيل حتى الآن عن جنسية الضحايا وجنسهم وأعمارهم.

لا سترات نجاة

وأردف خفر السواحل أن المأساة وقعت ليل الثلاثاء الأربعاء على بعد 47 ميلا بحريًا من بيلوس في البحر الأيوني، ولم يكن أي من ركاب قارب الصيد يرتدي سترة نجاة.

وكشفت سلطات الموانئ اليونانية في بيان سابق أن القارب شوهد بعد ظهر الثلاثاء من طائرة تابعة لوكالة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، لكن المهاجرين الذين كانوا على متنه “رفضوا أي مساعدة”.

من ليبيا إلى إيطاليا

إضافة إلى زوارق شرطة الميناء، شاركت في عملية الإنقاذ فرقاطة من البحرية اليونانية وطائرة ومروحية من سلاح الجو وست سفن كانت تبحر في المنطقة.

وتفيد المعلومات الأولية التي أعلنتها السلطات أن القارب أبحر من ليبيا في اتجاه إيطاليا.

ويصل إلى سواحل اليونان عادة مهاجرون ينطلقون من تركيا المجاورة سعيًا لدخول الاتحاد الأوروبي.

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