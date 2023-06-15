مقيمان في قبضة الأمن لترويجهما الشبو والكوكايين بجدة القمر يقترن بالثريا فجر الغد تدشين أولى رحلات الحجاج اليمنيين إلى جدة والمدينة المنورة السبت تطورات مفاوضات النصر وويليام كارفاليو العثور على أول جثة للبريطانيين المفقودين بالبحر الأحمر تسهيل وصول الحجاج اليمنيين من مطار صنعاء إلى جدة نصائح وشروط مهمة لاختيار أضحية عيد الأضحى جوائز مالية روسية لتدمير دبابات ليوبارد الغربية 10 ملايين يورو تُعرقل رحيل كيليان مبابي تنظيف سطح الكعبة المشرفة في أقل من 20 دقيقة
ألقت شرطة محافظة جدة القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية، لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الكوكايين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.