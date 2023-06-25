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بعد التراجع عن دخول موسكو

مكان قائد فاغنر غير معلوم

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
مكان قائد فاغنر غير معلوم
المواطن - فريق التحرير

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لا تزال الإجراءات الأمنية الطارئة سارية في موسكو، اليوم الأحد، بعد يوم من تمرد قصير قامت به جماعة فاغنر العسكرية، والذي يمثل التحدي الأكبر حتى الآن لسلطة الرئيس فلاديمير بوتين في روسيا.

إجراءات مكافحة الإرهاب

وأعلنت السلطات تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب في موسكو، أمس السبت، مع تقدم مجموعة مرتزقة فاغنر نحو العاصمة، بعد أن سيطرت على مدينة روستوف أون دون، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

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وفي وقت لاحق من مساء أمس السبت أوقف قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، تقدم جيشه الخاص نحو اقتحام موسكو “حقنًا للدماء”.

مكان قائد فاغنر غير معلوم

ويقول المسؤولون في موسكو إنه لا يزال يُطلب من الناس عدم الذهاب إلى العمل، اليوم الاثنين، لتقليل الحركة في جميع أنحاء المدينة لأسباب أمنية.

وعاد مرتزقة فاغنر إلى قاعدتهم يوم الأحد بعد موافقة زعيمهم المتمرد على الذهاب إلى المنفى في بيلاروسيا المجاورة، بعد إجبار بوتين على قبول اتفاق عفو، ولم يتضح مكان وجود بريغوجين على وجه الدقة.

هشاشة بوتين

ورغم أن الاتفاق جاء بواسطة رئيس بيلاروسيا المقرب من بوتين ألكسندر لوكاشينكو، لكن محللين قالوا إن هذا التمرد كشف هشاشة حكم بوتين.

وتفاقم الخلاف طويل الأمد بين بريغوجين وكبار الضباط العسكريين في الجيش الروسي، بشأن إدارة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أمس السبت، وعلى إثر الخلاف استولت فاغنر على القاعدة العسكرية في روستوف أون دون وشرعت في تقدم نحو موسكو.

روسيا على حافة الحرب الأهلية

وندد بوتين بهذا العمل واعتبره خيانة وتعهد بمعاقبة الجناة، واتهمهم بدفع روسيا إلى حافة الحرب الأهلية، لكنه قبل بعد ذلك باتفاق سريع لتجنب تصعيد أخطر أزمة أمنية في موسكو منذ عقود.

وقال حاكم منطقة روستوف، اليوم الأحد، انسحب فاغنر من روستوف أون دون، لكن قبل مغادرتهم، شاهد العشرات من السكان يحيونهم ويهتفون “فاغنر! فاغنر!”.

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