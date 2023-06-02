Icon

الإطاحة بـ4 مقيمين روجوا 75 كجم من القات في عسير Icon الاتحاد يفاوض حارس النصر! Icon تفاصيل عرضي الهلال وإنتر ميامي لـ ميسي Icon تحويلات مرورية لاستكمال إنشاء جسور تقاطع طريق مجلس التعاون Icon فيفا: إيغالو نجم لن تنساه جماهير الزعيم سريعًا Icon السعودية بين أصدقاء بريكس والخارجية الروسية تعلق: صورة عائلية Icon هالاند: أحلم بتحقيق الثلاثية Icon كريم بنزيما سيستمر مع الريال حتى 2024 Icon إجراءات ميسرة للحجاج المغادرين إسطنبول ضمن مبادرة طريق مكة Icon أول تغريدة لـ ملك الأردن بعد زفاف نجله الحسين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
توج الفريقان بلقب الدوري

منافسة قوية بين نصر فيتوريا واتحاد سانتو

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
منافسة قوية بين نصر فيتوريا واتحاد سانتو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت الجماهير أن نصر فيتوريا واتحاد سانتو، قدما النسخة الأفضل في الدوري السعودي للمحترفين، ونجحوا في تكليل مجهودهما بحصد اللقب.

منافسة قوية

وأشعل أحد رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حماس الجماهير، وطرح تساؤلًا: “رتبهم حسب الأفضلية بعيدًا عن العاطفة والميول.. هلال لوشيسكو.. اتحاد سانتو.. نصر فيتوريا، شاركنا رأيك بالترتيب من الأقوى”.

قد يهمّك أيضاً
الاتحاد متمسك بحسم صفقة كريم بنزيما

الاتحاد متمسك بحسم صفقة كريم بنزيما

إنقاذ 3 أشخاص احتجزوا في سيل بالطائف

إنقاذ 3 أشخاص احتجزوا في سيل بالطائف

نونو سانتو
نونو سانتو – المصدر spl

وتفاعلت الجماهير لتصبح الاختيارات ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وأكدت أن لوشيسكو كان يمتلك لاعبين مميزين، ما ساعده في التتويج بالبطولات، لتذهب معظم الاختيارات لنصر فيتوريا الذي قدم مستوى فنيًا مميزًا، واتحاد سانتو الذي تميز بالروح القتالية.

روي فيتوريا
فيتوريا

نصر فيتوريا واتحاد سانتو

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، في تقديم موسم تاريخي في مسيرته بالدوري السعودي للمحترفين، وتوج باللقب بعد غياب دام لمدة 14 عامًا.

ونجح اتحاد سانتو في تحقيق الفوز 22 مرة بدوري روشن السعودي، وتعادل 6 مرات، وخسر مرتين فقط، ليكون الأقل تعرضًا للهزيمة هذا الموسم، وسجل 60 هدفًا، واستقبل 13 هدفًا فقط، ليتصدر قائمة الأقوى دفاعيًا.

اتحاد سانتو
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

على الجانب الآخر، خطف نصر فيتوريا الأنظار، ونجح في التتويج بالنسخة الاستثنائية من البطولة موسم 2018\ 2019، والتي أطلق عليها مسمى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق نصر فيتوريا العديد من الأرقام القياسية، حيث فاز 22 مرة في رقم استثنائي، حيث كان هذا العدد هو الأكبر من الانتصارات لفريق في الدوري السعودي للمحترفين، وأحرز 69 هدفًا في رقم هو الأعلى.

نصر فيتوريا
لاعبو النصر

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة