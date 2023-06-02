منافسة قوية بين نصر فيتوريا واتحاد سانتو

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أكدت الجماهير أن نصر فيتوريا واتحاد سانتو، قدما النسخة الأفضل في الدوري السعودي للمحترفين، ونجحوا في تكليل مجهودهما بحصد اللقب.
وأشعل أحد رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حماس الجماهير، وطرح تساؤلًا: “رتبهم حسب الأفضلية بعيدًا عن العاطفة والميول.. هلال لوشيسكو.. اتحاد سانتو.. نصر فيتوريا، شاركنا رأيك بالترتيب من الأقوى”.
وتفاعلت الجماهير لتصبح الاختيارات ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وأكدت أن لوشيسكو كان يمتلك لاعبين مميزين، ما ساعده في التتويج بالبطولات، لتذهب معظم الاختيارات لنصر فيتوريا الذي قدم مستوى فنيًا مميزًا، واتحاد سانتو الذي تميز بالروح القتالية.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، في تقديم موسم تاريخي في مسيرته بالدوري السعودي للمحترفين، وتوج باللقب بعد غياب دام لمدة 14 عامًا.
ونجح اتحاد سانتو في تحقيق الفوز 22 مرة بدوري روشن السعودي، وتعادل 6 مرات، وخسر مرتين فقط، ليكون الأقل تعرضًا للهزيمة هذا الموسم، وسجل 60 هدفًا، واستقبل 13 هدفًا فقط، ليتصدر قائمة الأقوى دفاعيًا.
على الجانب الآخر، خطف نصر فيتوريا الأنظار، ونجح في التتويج بالنسخة الاستثنائية من البطولة موسم 2018\ 2019، والتي أطلق عليها مسمى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وحقق نصر فيتوريا العديد من الأرقام القياسية، حيث فاز 22 مرة في رقم استثنائي، حيث كان هذا العدد هو الأكبر من الانتصارات لفريق في الدوري السعودي للمحترفين، وأحرز 69 هدفًا في رقم هو الأعلى.