منشأة الجمرات تسجل اليوم 43 درجة مئوية

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أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، والخاصة بمسار الحجاج إلى الجمرات والمسجد الحرام.
وقال القحطاني في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، إن منشأة الجمرات تسجل 43ْم، والمنطقة المركزية بالمسجد الحرام 45ْم بنسبة رطوبة لا تتجاوز 16%، مشيرًا إلى أن الأجواء مستقرة.
توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى مع بزوغ فجر هذا اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، مهللين مكبرين، تملأ قلوبهم الفرحة والسرور، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم باتوا ليلتهم في “مزدلفة ” تحفهم عناية الله تعالى ورعايته، وهم يعيشون الأجواء الإيمانية، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.
وبعد وصول الحجاج إلى مشعر منى شرعوا في رمي جمرة العقبة ، اتباعًا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
ويأتي رمي الجمار تذكيراً بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم عليه السلام في هذه الأماكن ، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه.
وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر حيث يبدأون بنحر هديهم، ثم بحلق رؤوسهم، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.