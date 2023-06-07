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تزامنًا مع بداية مربعانية القيض

موجة حر تعم السعودية وتستمر لأيام وتوقعات بأمطار متفاوتة

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
موجة حر تعم السعودية وتستمر لأيام وتوقعات بأمطار متفاوتة
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة غدًا الخميس موجة حر متوسطة القوة، ويتوقع استمرارها أيام.

موجة حر

وقال الحصيني، في تغريدة عبر موقع تويتر: حسب مراصد الطقس وتزامنًا مع بداية مربعانية القيض متوقع موجة حر متوسطة القوة من غد الخميس على أجزاء من مناطق الشرقية، والمدينة، وتبوك، ومكة، ودول الخليج، وجنوب شرق منطقة الرياض، ومتوقع استمرارها أيامًا إلا أن يصرفها الله.

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أمطار متفاوتة

وأضاف: هي موجة حر اعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة، والحالة الممطرة السابعة عشرة مستمرة، إن شاء الله، ومتوقع أمطار متفرقة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من وسط وجنوب غرب المملكة تسبق برياح نشطة والله أعلم.

فصل الصيف

في سياق متصل، كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل أن السعودية دخلت في فصل الصيف أرصاديًّا منذ 7 أيام، موضحًا أن معدلات هطول الأمطار على المرتفعات أعلى من السنوات السابقة.

وأضاف العقيل، في تصريحات لبرنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن الأمطار هطلت على معظم السلسلة الجبلية بجبال الثروات بشكل واسع والمنحدرات الشرقية منها، لافتًا إلى أن المؤشرات تدل على استمرار هطول الأمطار على السلسلة الجبلية كعادة الأجواء الصيفية، وذلك في جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الشرقية منها.

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