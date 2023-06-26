مودريتش يرفض القدوم لـ دوري روشن ويقرر البقاء في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني قرر البقاء مع الريال ورفض الانتقال إلى دوري روشن في الموسم المقبل.

وذكر الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر” أن النجم الكرواتي سيبقى مع ريال مدريد حتى صيف عام 2024.

وكان موقع Diario madridista الإسباني أفاد أن مودريتش لا يرغب في الرحيل رغم قدوم العروض السعودية له، حيث يرغب اللاعب في عقد جلسة مع نادي الريال لحسم مصيره ومعرفة رأي النادي في العروض السعودية المقدمة له.

وتكمن خطة اللاعب الكرواتي في تحريك إدارة الريال لكي تقدم له عرضًا مغريًا للبقاء حتى يُمنح الفرصة لرفض العروض السعودية، لكن إدارة الريال لا تفكر في زيادة عرضها للاعب الكرواتي مما يجعل الأندية السعودية تتسابق للتعاقد معه.