موسيماني مرشح لتدريب الوحدة

دخل مدرب النادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قائمة المرشحين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي في الموسم الرياضي الجديد.

موسيماني ضمن المرشحين

وتسعى إدارة نادي الوحدة الإماراتي للتعاقد مع مدير فني مميز بعد توقف المفاوضات مع مدرب الجزيرة السابق، الهولندي مارسيل كايزر، ليرتبط اسمها بموسيماني والنمساوي إيدي هوتر.

ويملك موسيماني مسيرة مميزة، حيث بدأ مشواره بتدريب سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي من 2001 وحتى 2007، وعمل مساعدًا لمنتخب بلاده من 2006 وحتى 2010، وقاد صن داونز من 2012 حتى 2020.

ورحل موسيماني عن جنوب إفريقيا بعد ذلك، ودرب الأهلي المصري من 2020 وحتى 2022، قبل أن يتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بالموسم المنصرم.

وحقق خلال مسيرته العديد من الإنجازات، أبرزها؛ دوري أبطال إفريقيا مرة مع صن داونز ومرتين مع الأهلي، وكأس السوبر الإفريقي عام 2017 مع الجنوب إفريقي، ومرتين مع النادي المصري.

الرحيل عن الأهلي

وكان موسيماني قد أعلن بالأمس رحيله رسميًا عن قيادة الراقي، وأصدر بيانًا جاء فيه: “مع إنهاء علاقتي مع النادي الأهلي السعودي أتطلع إلى تجربة جديدة”.

وتابع المدرب الجنوب إفريقي: “أعرب عن بالغ سعادتي لإنجاز المهمة الصعبة في إعادة الفريق لدوري المحترفين في غضون 8 أشهر.. لم نتأهل فقط بل حققنا لقب دوري الدرجة الأولى”.

وأضاف: “لم نكن لنحقق هذا الإنجاز بدون اللاعبين الذين لعبوا بقلوبهم، شكرًا للدعم المستمر من مشجعي الأهلي، وجودكم في المدرجات في مباريات الذهاب والإياب كان أفضل حافز.. أتمنى للفريق دوام النجاح في مساعيه المقبلة”.