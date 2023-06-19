موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

إجازة عيد الأضحى

وأوضحت الموارد البشرية، عبر حسابها في “تويتر”، أن إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة، يوم الثلاثاء الموافق 9-12-1444هـ الموافق 27 -6-2023م.

وأكدت وزارة الموارد البشرية، أهمية مراعاة حالات التداخل المنصوص عليها بالمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.