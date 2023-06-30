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اقترب موعد عودة الدوام الرسمي للموظفين بعد إجازة عيد الأضحى في السعودية وفق الآلية التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الموارد البشرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وتختلف إجازة عيد الأضحى المبارك بالنسبة لموظفي القطاع العام وقطاع الخاص، حيث إن الثاني من يوليو يعتبر موعد عودة الدوام الرسمي للموظفين في السعودية بعد إجازة عيد الأضحى بالنسبة لموظفي القطاع الخاص والذي يوافق 13 من ذي الحجة، وكانت قد بدأت الإجازة منذ اليوم التاسع من ذي الحجة لموظفي القطاع الخاص، بينما موعد عودة الدوام الرسمي للموظفين في السعودية بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023
وفي وقت سابق أكدت وزارة الموارد البشرية أن إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة، يوم الثلاثاء الموافق 9/ 12/ 1444هـ الموافق 27/ 6/ 2023م.
كما حدد البنك المركزي السعودي إجازة عيد الأضحى المبارك بالنسبة لجميع البنوك، حيث أوضح المركزي أن الإجازة ستنتهي بحلول اليوم الثالث عشر من ذي الحجة الموافق الأحد 2 يوليو وسيعود الموظفون إلى العمل يوم 14 من ذي الحجة.
وكانت قد بدأت إجازة عيد الأضحى المبارك بالنسبة للبنوك يوم 4 من شهر ذي الحجة.