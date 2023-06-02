موعد مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غدًا السبت.

مان سيتي ضد مان يونايتد

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ويمبيلي في لندن كما تنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH , DIEMA SPORT 2 HD , ITV, ZIGGO SPORT SELECT HD , BBC ONE.

وكان مانشستر سيتي تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على فريق شيفيلد يونايتد بثلاثية دون رد، أما مانشستر يونايتد ففاز على فريق برايتون بنتيجة 7/ 6 في ركلات الجزاء الترجيحية.

وسيواجه مانشستر سيتي بعد ذلك نادي إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 يونيو الجاري.