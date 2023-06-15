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عثر الأثريون على أشياء أخرى مدفونة معها

مومياء عمرها 3000 عام في بيرو

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ مساءً
مومياء عمرها 3000 عام في بيرو
المواطن - فريق التحرير

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عثر متخصصون في التنقيب عن الآثار في بيرو يوم أمس الأربعاء مومياء عمرها ما يقرب من ثلاثة آلاف عام في ليما، وهو أحدث الاكتشافات الأثرية في البلاد يعود إلى عصور ما قبل الغزو الإسباني.

تفاصيل الاكتشاف

واكتشف طلاب من جامعة سان ماركوس وباحثون في البداية على بقايا شعر وجمجمة المومياء في حزمة قطنية أثناء التنقيب، وذلك قبل الكشف عن بقية المومياء.

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وذكر عالم الآثار ميغيل أغيلار أن المومياء ربما كانت من حضارة مانشاي التي تطورت في وديان ليما بين 1500 و1000 قبل الميلاد.

وأردف أغيلار أن هذا الشخص “تُرك أو قُدم (كذبيحة) خلال المرحلة الأخيرة من بناء هذا المعبد… عمرها حوالي ثلاثة آلاف عام”.

وعثر الأثريون على أشياء أخرى مدفونة مع المومياء، منها الذرة وأوراق الكوكا والبذور، والتي يعتقدون أنها ربما كانت جزءًا من قربان.

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