مومياء عمرها 3000 عام في بيرو

عثر متخصصون في التنقيب عن الآثار في بيرو يوم أمس الأربعاء مومياء عمرها ما يقرب من ثلاثة آلاف عام في ليما، وهو أحدث الاكتشافات الأثرية في البلاد يعود إلى عصور ما قبل الغزو الإسباني.

تفاصيل الاكتشاف

واكتشف طلاب من جامعة سان ماركوس وباحثون في البداية على بقايا شعر وجمجمة المومياء في حزمة قطنية أثناء التنقيب، وذلك قبل الكشف عن بقية المومياء.

وذكر عالم الآثار ميغيل أغيلار أن المومياء ربما كانت من حضارة مانشاي التي تطورت في وديان ليما بين 1500 و1000 قبل الميلاد.

وأردف أغيلار أن هذا الشخص “تُرك أو قُدم (كذبيحة) خلال المرحلة الأخيرة من بناء هذا المعبد… عمرها حوالي ثلاثة آلاف عام”.

وعثر الأثريون على أشياء أخرى مدفونة مع المومياء، منها الذرة وأوراق الكوكا والبذور، والتي يعتقدون أنها ربما كانت جزءًا من قربان.