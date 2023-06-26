Icon

الحاج بعاوي.. تعرض لكسر ويتم تجهيزه لأداء المناسك بمستشفى جبل الرحمة Icon رئيس أرامكو يدعو لمزيد من التأثير الآسيوي في المناقشات العالمية لتحوّلات الطاقة Icon الصادرات السعودية غير النفطية للولايات المتحدة تسجل أعلى مستوى Icon استعداد المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج Icon أكثر من مليون مستفيد من برنامج التطويف المركزي Icon نتائج إيجابية لـ عقار فعال ضد سرطان القولون Icon توضيح من حساب المواطن بشأن موظفي القطاع الخاص Icon برنامج دعوي بمسجد الخيف في مشعر منى خلال أيام الحج Icon مشاهد جوية لـ قطار المشاعر أثناء نقله الحجاج لمخيماتهم في مشعر منى Icon توزيع أساور معصم اليد للزائر الصغير بالمسجد الحرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
أثبت فعاليته على مريض من المرحلة الثالثة

نتائج إيجابية لـ عقار فعال ضد سرطان القولون

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
نتائج إيجابية لـ عقار فعال ضد سرطان القولون
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تلقت شركة الأدوية الفرنسية “سيرفييه”، رأيًا إيجابيًا من الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA)  بشأن عقار ضد سرطان القولون “لونسيرف” الذي يتم أخذه مع جسم مضاد لمحاربة سرطان القولون والمستقيم، وهو مرض يصعب معالجته.

وأوضحت شركة سيرفييه في بيان لها، أن الرأي الإيجابي للجنة الأدوية للاستخدام البشري(CHMP) التابعة للوكالة الأوروبية للأدوية، يتعلق بعلاج المرضى البالغين المصابين بسرطان القولون والمستقيم الذين سبق أن تلقوا بروتوكولين من العلاج، بينهما العلاج الكيميائي، لكنّهم لم يستجيبوا لأي منهما.

قد يهمّك أيضاً
99 مليون حاج خلال 54 عاماً .. المملكة والحج قصة نجاح استثنائي

99 مليون حاج خلال 54 عاماً .. المملكة والحج قصة نجاح استثنائي

قيادات أمن الحج تستعرض خطط موسم الحج اليوم في مؤتمر صحفي

قيادات أمن الحج تستعرض خطط موسم الحج اليوم في مؤتمر صحفي

نتائج علمية

واستندت اللجنة إلى نتائج عالمية لتجربة سريرية في المرحلة الثالثة قورنت خلالها فعالية عقار “لونسيرف” (تريفلوريدين/تيبيراسيل) وسلامته عندما أخذه المريض من دون أي دواء إضافي، مع تناوله مع الجسم المضاد بيفاسيزوماب.

وسجلت بنتيجة مزج العقارين تحسينات كبيرة في البقاء على قيد الحياة لدى المرضى الذين يعانون سرطان القولون والمستقيم المقاوم للعلاج بعد تقدّم المرض أو عدم تحمله لبروتوكولين سابقين من العلاج الكيميائي، مقارنةً بأخذ “لونسيرف” وحده، على ما بيّنت البيانات السريرية لهذه الدراسة.

طرح وشيك للدواء

وعادة ما تستند الوكالة الأوروبية للأدوية، وهي الجهة التي تجيز طرح دواء ما في الأسواق، إلى توصيات لجنة الأدوية للاستخدام البشري ضمن مهلة تصل إلى شهرين.

واعتبر نائب رئيس البحوث والتطوير في “سيرفييه” كلود برتران أن “الطرح الوشيك للدواء في الأسواق يشكّل خطوة مهمة في علاج هذا المرض الفتاك الذي تزداد نسبة الإصابة به في أوروبا وسائر أنحاء العالم”.

ويعد سرطان القولون والمستقيم أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا بعد سرطان الثدي وسرطان الرئة.

ويمكن الكشف عنه في مرحلة مبكرة من خلال اختبار الدم الخفي في البراز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار رعدية وبرد وسيول في 4 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية وبرد وسيول في 4 مناطق

السعودية اليوم
عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق يعزز أمن الطاقة
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين دول...

السعودية اليوم
غزلان الأدمي المهدد بالانقراض تعود للتكاثر في جزر فرسان
السعودية اليوم

غزلان الأدمي المهدد بالانقراض تعود للتكاثر في...

السعودية اليوم
طيران ناس ينقل 100 ألف حاج من 13 دولة
السعودية اليوم

طيران ناس ينقل 100 ألف حاج من...

السعودية اليوم
68.721 حاجًّا من مستفيدي طريق مكة يصلون إلى السعودية
السعودية اليوم

68.721 حاجًّا من مستفيدي طريق مكة يصلون...

السعودية اليوم
7 قرارات إدارية بحق مخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرح لهم بالحج
السعودية اليوم

7 قرارات إدارية بحق مخالفين لنقلهم أشخاصًا...

السعودية اليوم
الخارجية الفرنسية: سنطرح ملف أوكرانيا بحضور ولي العهد
السعودية اليوم

الخارجية الفرنسية: سنطرح ملف أوكرانيا بحضور ولي...

السعودية اليوم
مشاهد مروعة لأسوأ حرائق غابات تواجهها كندا
العالم

مشاهد مروعة لأسوأ حرائق غابات تواجهها كندا

العالم