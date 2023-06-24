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في إطار تسهيل أداء مناسك الحج

نجاح خطة تفويج الحجاج القادمين من المسجد النبوي إلى مكة

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٣ مساءً
نجاح خطة تفويج الحجاج القادمين من المسجد النبوي إلى مكة
المواطن - واس

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة تفويج الحجاج القادمين من المسجد النبوي إلى مكة المكرمة، وذلك في إطار تسهيل أداء مناسك الحج لعام 1444هـ، وضمان سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام.

خدمات الحجاج

ونوه الشيخ السديس بما سخّرته القيادة الرشيدة من الإمكانات والطاقات لخدمة ضيوف الرحمن، مبيناً أن تهيئة سبل الراحة لهم تعكس حرص السعودية على تقديم أفضل وأرقى مستوى من الخدمات لزائري بيت الله الحرام، ودورها في خدمة الإسلام والمسلمين، مضيفًا أن خطة التفويج تمت بالتعاون المثمر مع جميع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، التي وفّرت بيئة آمنة وصحية للحجاج.

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وأوضح الشيخ الدكتور السديس أن خطة التفويج شملت تقديم جميع التسهيلات لضيوف الرحمن منذ دخولهم المدينة المنورة حتى مغادرتهم إلى مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الخطة ستستمر في مرحلة عودة حجاج بيت الله إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج، وأن الرئاسة ستبذل جميع جهودها لتعزيز جودة وتميز الخدمات لقاصدي المسجد النبوي.

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