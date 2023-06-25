نجم برشلونة السابق على رادار الاتفاق

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتفاق مهتم بالتعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني السابقين وذلك لتدعيم مركز خط الوسط لديه في فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت التقارير إن نادي الاتفاق مهتم بضم اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة السابق ولاعب نادي إشبيلية الإسباني حاليًا.

عرض الاتفاق لضم نجم برشلونة السابق

وقدم فارس الدهناء عرضًا بقيمة 10 ملايين يورو لإقناع الكرواتي بترك إشبيلية والانضمام له.

ويلعب راكيتيتش صاحب الـ 35 عامًا مع نادي إشبيلية منذ عام 2020 حيث عاد له من النادي الكتالوني بعد 6 سنوات قضاها مع البارشا.

وسبق لنادي الشباب أن تعاقد مع النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا وكان من إشبيلية في عام 2020.