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خلال فترة الانتقالات الصيفية

نجم برشلونة السابق على رادار الاتفاق

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٦ مساءً
نجم برشلونة السابق على رادار الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتفاق مهتم بالتعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني السابقين وذلك لتدعيم مركز خط الوسط لديه في فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت التقارير إن نادي الاتفاق مهتم بضم اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة السابق ولاعب نادي إشبيلية الإسباني حاليًا.

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عرض الاتفاق لضم نجم برشلونة السابق

وقدم فارس الدهناء عرضًا بقيمة 10 ملايين يورو لإقناع الكرواتي بترك إشبيلية والانضمام له.

ويلعب راكيتيتش صاحب الـ 35 عامًا مع نادي إشبيلية منذ عام 2020 حيث عاد له من النادي الكتالوني بعد 6 سنوات قضاها مع البارشا.

إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة السابق
راكيتيتش

وسبق لنادي الشباب أن تعاقد مع النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا وكان من إشبيلية في عام 2020.

إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة السابق
إيفان راكيتيتش

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