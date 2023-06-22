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نجم ليفربول السابق على رادار أندية دوري روشن

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
نجم ليفربول السابق على رادار أندية دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية عن دخول ناديي أياكس وأيندهوفن الهولنديين في السباق مع بعض أندية دوري روشن، وذلك للتعاقد مع اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي السابق، واللاعب الحالي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

فينالدوم يحدد مطلبه

وذكر موقع Foot Mercato الفرنسي أن بعض من أندية دوري المحترفين السعودي يريد ضم فينالدوم، لكن الأخير يريد الحصول على راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو، وهو ما قد يُعطل إتمام الصفقة.

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فينالدوم - دوري روشن

يذكر أن فينالدوم صاحب الـ32 عامًا، سبق له اللعب في صفوف نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وفينورد وأيندهوفن.

وفاز فينالدوم مع ليفربول بعدة ألقاب وهم الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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