نزاع على قطعة أرض ينتهي بمجزرة دامية في تركيا

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أعلنت السلطات التركية أن تسعة أشخاص قتلوا وجُرح اثنان آخران الخميس في اشتباك بأسلحة في جنوب شرق تركيا ناجم عن نزاع على قطعة أرض.
وقال حاكم محافظة ديار بكر علي إحسان سو: للأسف، فَقَد ثمانية من مواطنينا حياتهم وأصيب ثلاثة آخرون في الاشتباك، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.
وتابعت السلطات في المحافظة في وقت لاحق في بيان وفاة أحد المصابين.
وأكدت أن اشتباكات اندلعت بين عائلتين تتنازعان على ملكية قطعة أرض زراعية مساحتها 20 هكتارًا في منطقة بسمل في محافظة ديار بكر ذات الغالبية الكردية.
وأردفت صور بثتها وسائل إعلام تركية جثث ستة رجال في حقل قمح محصود، وبحوزة ثلاثة منهم على الأقل بنادق من نوع كلاشينكوف.
وتابعت وكالة “دي إتش إيه” (DHA) للأنباء، أن الوضع تفاقم بعدما أشعل أحد الطرفين النار في قطعة الأرض المتنازع عليها.
وتتكرّر النزاعات على الأراضي في المحافظات الواقعة في جنوب شرق تركيا، والتي تعدّ الأفقر في البلاد، كما أنها لا تزال تخضع جزئيًّا لنظام عشائري.