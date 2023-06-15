Icon

تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق العدالة الناجزة في السعودية Icon مدرب وولفرهامبتون خارج حسابات الهلال Icon 1000 قتيل في الجنينة السودانية Icon توقعات بسيول وبرد في العرضيات وميسان وأضم حتى مساء الغد Icon حميدتي: المبادرة السعودية الأمريكية قد تمهد الطريق لسلام دائم بالسودان Icon القتل تعزيراً لحارق القرهدي في سيارته بمكة المكرمة Icon زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب سواحل الفلبين Icon فرق هندسية لمتابعة كفاءة الطرق والجسور بمكة المكرمة والمشاعر Icon استقبال أولى طلائع الحجاج بمنفذ الحديثة Icon نزاع على قطعة أرض ينتهي بمجزرة دامية في تركيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
9 قتلى و3 جرحى

نزاع على قطعة أرض ينتهي بمجزرة دامية في تركيا

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
نزاع على قطعة أرض ينتهي بمجزرة دامية في تركيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت السلطات التركية أن تسعة أشخاص قتلوا وجُرح اثنان آخران الخميس في اشتباك بأسلحة في جنوب شرق تركيا ناجم عن نزاع على قطعة أرض.

تفاصيل الحادث

وقال حاكم محافظة ديار بكر علي إحسان سو: للأسف، فَقَد ثمانية من مواطنينا حياتهم وأصيب ثلاثة آخرون في الاشتباك، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

قد يهمّك أيضاً
طريق مكة تختصر الوقت والإجراءات لخدمة ضيوف الرحمن

طريق مكة تختصر الوقت والإجراءات لخدمة ضيوف الرحمن

إيطاليا تودع رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني

إيطاليا تودع رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني

وتابعت السلطات في المحافظة في وقت لاحق في بيان وفاة أحد المصابين.

وأكدت أن اشتباكات اندلعت بين عائلتين تتنازعان على ملكية قطعة أرض زراعية مساحتها 20 هكتارًا في منطقة بسمل في محافظة ديار بكر ذات الغالبية الكردية.

ست جثث

وأردفت صور بثتها وسائل إعلام تركية جثث ستة رجال في حقل قمح محصود، وبحوزة ثلاثة منهم على الأقل بنادق من نوع كلاشينكوف.

وتابعت وكالة “دي إتش إيه” (DHA) للأنباء، أن الوضع تفاقم بعدما أشعل أحد الطرفين النار في قطعة الأرض المتنازع عليها.

وتتكرّر النزاعات على الأراضي في المحافظات الواقعة في جنوب شرق تركيا، والتي تعدّ الأفقر في البلاد، كما أنها لا تزال تخضع جزئيًّا لنظام عشائري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ 7 مخالفات إلكترونياً
السعودية اليوم

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ...

السعودية اليوم
جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند
الرياضة

جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا...

الرياضة
تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة لتحسين تجارب الزوار وإثراء رحلتهم
السعودية اليوم

تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة...

السعودية اليوم
وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا
السعودية اليوم

وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا

السعودية اليوم
تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي
السعودية اليوم

تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة...

السعودية اليوم
الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة
حصاد اليوم

الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة...

حصاد اليوم
كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم
السعودية اليوم

كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم

السعودية اليوم
وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة في القمة العربية
السعودية اليوم

وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة...

السعودية اليوم