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المشي وتجنب الأعمال الشاقة أبرزها

نصائح مهمة لتقليل الإجهاد قبل رحلة الحج

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٣ مساءً
نصائح مهمة لتقليل الإجهاد قبل رحلة الحج
المواطن - فريق التحرير

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قدمت وزارة الحج والعمرة عدة إرشادات ونصائح لضيوف الرحمن، وذلك من أجل الاستعداد المسبق والجيد لمناسك الحج ما يقلل إجهاده المتوقع ومشقته حتى تكون رحلة ناجحة وسهلة.

استعداد لرحلة العمر

ونشرت وزارة الحج على حسابها بموقع “تويتر”، إنفوجرافًا قالت فيه إن الاستعداد المسبق لرحلة العمر “الحج” يقلل الإجهاد المتوقع.

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وأوضحت أنه قبل القدوم يجب على الحاج الاعتياد على المشي، وتجنب الأعمال الشاقة، أما خلال أيام الحج فعليه شرب سوائل كافية واستخدام مظلة شمسية.

تجنب مشقة السفر

كما قدمت عدة نصائح تجنب ضيوف الرحمن مشقة السفر وتتضمن كلاً من:

  • تقليل الأمتعة والاكتفاء بالضروريات فقط.
  • حزم الأمتعة جيدًا وتمييزها وترتيبها.
  • التأكد من توفر كافة الوثائق الضرورية.
  • عدم حمل مواد ممنوعة أو مقيدة نظاميًا.
  • الالتزام بمواعيد التجمع والسفر المحددة.

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