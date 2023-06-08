نصائح مهمة لتقليل الإجهاد قبل رحلة الحج

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قدمت وزارة الحج والعمرة عدة إرشادات ونصائح لضيوف الرحمن، وذلك من أجل الاستعداد المسبق والجيد لمناسك الحج ما يقلل إجهاده المتوقع ومشقته حتى تكون رحلة ناجحة وسهلة.
ونشرت وزارة الحج على حسابها بموقع “تويتر”، إنفوجرافًا قالت فيه إن الاستعداد المسبق لرحلة العمر “الحج” يقلل الإجهاد المتوقع.
وأوضحت أنه قبل القدوم يجب على الحاج الاعتياد على المشي، وتجنب الأعمال الشاقة، أما خلال أيام الحج فعليه شرب سوائل كافية واستخدام مظلة شمسية.
كما قدمت عدة نصائح تجنب ضيوف الرحمن مشقة السفر وتتضمن كلاً من: