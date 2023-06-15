نصائح وشروط مهمة لاختيار أضحية عيد الأضحى

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دائمًا ما يبحث المواطنون مع قرب حلول عيد الأضحى، عن كيفية اختيار أضحية عيد الأضحى لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض وصلاحيتها للذبح.
ولهذا يجب أن تكون الأضحية متوافقة مع الشروط الشرعية من حيث السن والسلامة وخلوها من العيوب (العوراء، العرجاء، المريضة، والهزيلة).
وحسب ما ذكرته إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، التي دائمًا ما توعي بشأن طريقة اختيار أضحية عيد الأضحى، وعلامات سلامتها من الأمراض والأوبئة، فإن أهم الشروط عند اختيار الأضحية السليمة التأكد من عمرها، موضحة أن عمر الضأن 6 أشهر، الماعز سنة، الأبقار سنتان، الأبل 5 سنوات.
وأكدت الإدارة أيضًا أنه لضمان سلامة الأضحية والتأكد من خلوها من الأمراض يجب أن يكون التنفس بصورة طبيعية دون كحة أو عطس، فضلًا عن ضرورة التأكد من أن يكون الجلد سليمًا وخاليًا من الجروح أو الخراريج أو الحشرات الخارجية.
كما أشارت إلى أهمية التريث وإعطاء الحيوان الوقت الكافي لعملية الإدماء الكامل، وبعد السلخ يتم القيام بفحص القلب، والكبد، والكلى، والغدد اللمفاوية.
ولفتت إلى أنه بعد الذبح والسلخ وتعليق الأضحية يجب التأكد من أن لون الجسم طبيعي، حيث إن تغير اللون للأصفر أو الأحمر الداكن يدل على أن الأضحية كانت محمومة.
كما حذرت الإدارة من تلوث اللحوم بحاشية الماشية عند ذبح الأضحية لما تسببه من أذى، داعية إلى ترك الذبيحة بمكان بارد بعد السلخ إن أمكن ذلك ليحدث التيبس الرمي.