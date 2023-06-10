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ممن أكملوا 6 سنوات أو أقل 90 يومًا

نظام نور يبدأ تسجيل الطلاب المستجدين بالمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية غدًا

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ مساءً
نظام نور يبدأ تسجيل الطلاب المستجدين بالمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية غدًا
المواطن - فريق التحرير

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يبدأ غدًا الأحد، تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445 في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، والمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية، وذلك عبر نظام نور (هنا).

وحسب ما ذكرته إدارة تعليم جدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، يسجل أيضًا الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي القادم.

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شروط التسجيل

وحسب الخطة الزمنية للتسجيل، يكون الطلاب قد أكملوا 6 سنوات في موعد بدء العام الدراسي 1445هـ أو أقل من ذلك إلى 90 يومًا، أو طلاب تقل أعمارهم عن ست سنوات إلى 180 يومًا كحد أعلى بشرط الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال للعام السابق.

موعد التقديم

ويبدأ التسجيل وإجراء المفاضلة في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية بدءًا من غد الأحد وحتى 4/12/1444هـ.

فيما يبدأ التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المدارس الحكومية بدءًا من غد الأحد وحتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي.

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