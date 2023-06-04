نونو سانتو يقترب من البقاء مع الاتحاد

أصبح المدير الفني البرتغالي نونو سانتو قريبًا من البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

نونو سانتو قد يستمر

وأكدت تقارير مؤخرًا، أن نونو سانتو يرغب في الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد نهاية الموسم الحالي، وطلب من الإدارة إنهاء عقده بالتراضي، بعد تلقيه أكثر من عرض أوروبي.

وأشارت صحيفة relevo الإسبانية، اليوم الأحد، إلى أن صفقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ستدفع نونو سانتو للاستمرار مع الاتحاد موسمًا آخر، نظرًا لقوة المنافسة بعد التعاقد مع صفقات عالمية في الميركاتو الصيفي.

ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن وجود نجم مثل كريم بنزيما في غرفة الملاعب سيكون حافزًا إضافيًا لنونو سانتو من أجل البقاء، وذلك على الرغم من تلقي عروض من أكثر من فريق بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع المدرب البرتغالي في الموسم الحالي، حيث نجح في حصد لقب كأس السوبر السعودي، بجانب التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ 14 عامًا.

بنزيما يقترب من التوقيع

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير، أن رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، سافرا إلى مدريد اليوم، للاجتماع مع بنزيما، وحسم الصفقة، وذلك بعد الإعلان عن رحيله رسميًا من المرينغي بعد 14 عامًا في صفوفه.