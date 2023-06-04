Icon

أبل تكشف عن MacBook Air بسعر 1299 دولارًا Icon خل تفاح مسمم يودي بحياة 8 أشخاص في روسيا Icon تعزيز التكامل والتنسيق لخطة الحج بأحدث التقنيات Icon هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد حسم صفقة بنزيما

نونو سانتو يقترب من البقاء مع الاتحاد

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٣ مساءً
نونو سانتو يقترب من البقاء مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصبح المدير الفني البرتغالي نونو سانتو قريبًا من البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

نونو سانتو قد يستمر

وأكدت تقارير مؤخرًا، أن نونو سانتو يرغب في الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد نهاية الموسم الحالي، وطلب من الإدارة إنهاء عقده بالتراضي، بعد تلقيه أكثر من عرض أوروبي.

قد يهمّك أيضاً
بدء تنفيذ خطة تغطية طلب السوق المحلي للمواشي

بدء تنفيذ خطة تغطية طلب السوق المحلي للمواشي

قصة انفجار دماغ شاب بعد تناوله الشبو

قصة انفجار دماغ شاب بعد تناوله الشبو

وأشارت صحيفة relevo الإسبانية، اليوم الأحد، إلى أن صفقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ستدفع نونو سانتو للاستمرار مع الاتحاد موسمًا آخر، نظرًا لقوة المنافسة بعد التعاقد مع صفقات عالمية في الميركاتو الصيفي.

نونو سانتو
سانتو – المصدر @KingCupSA

ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن وجود نجم مثل كريم بنزيما في غرفة الملاعب سيكون حافزًا إضافيًا لنونو سانتو من أجل البقاء، وذلك على الرغم من تلقي عروض من أكثر من فريق بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع المدرب البرتغالي في الموسم الحالي، حيث نجح في حصد لقب كأس السوبر السعودي، بجانب التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ 14 عامًا.

نونو سانتو
سانتو – المصدر spl

بنزيما يقترب من التوقيع

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير، أن رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، سافرا إلى مدريد اليوم، للاجتماع مع بنزيما، وحسم الصفقة، وذلك بعد الإعلان عن رحيله رسميًا من المرينغي بعد 14 عامًا في صفوفه.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @FabrizioRomano

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم