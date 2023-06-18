هازارد ينفي اعتزاله كرة القدم

نفى اللاعب البلجيكي إدين هازارد نجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق، اعتزاله كرة القدم، مضيفًا أنه حاليًا جاهز بدنيًا للعودة مرة أخرى للملاعب.

وقال اللاعب البلجيكي في تصريحات صحفية: ” أنا بخير ويمكنني اللعب كمحترف، جسدي جاهز، لقد حصلت على الراحة لمدة 3 سنوات، لدي الطاقة”.

وانضم النجم البلجيكي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في صيف عام 2018، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، إلا أنه تعرض لإصابات عديدة، ليفقد مستواه المعهود ويبتعد عن التشكيل الأساسي.

ريال مدريد يتخلص من هازارد

وقررت إدارة ريال مدريد رحيل هازارد عن صفوفه هذا الصيف، بالاتفاق بين الطرفين، وذلك نظرًا لقلة مشاركاته مع الفريق الأول لكرة القدم، في الوقت الذي كان يتقاضى فيه راتبًا قياسيًا.

وكان النجم البلجيكي قد قرر نهاية شهر ديسمبر الماضي اعتزال اللعب الدولي وهو في الـ32 من عمره، بعد مسيرة من 2008 وحتى 2022، شهدت خوضه 126 مباراة وتسجيله لـ33 هدفًا.

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن هازارد يدرس 3 سيناريوهات حاليًا، ويأتي في مقدمتها قرار اعتزال لعب كرة القدم، إلا أنه لم يتخذ قرارًا حتى الآن.

وأضافت الصحيفة الكتالونية: “السيناريو الثاني هو عودته إلى بلجيكا من بوابة فريق مولينبيك، الذي صعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى، وسيسمح له باللعب إلى جانب شقيقه كيليان”.

ويُعد الخيار الثالث أمام هازارد، هو البُعد عن كافة ضغوطات الأندية الكبرى، والانتقال للعب في الدوري الأمريكي للمحترفين، الذي يتوقع أن يجذب مزيدًا من النجوم بعد انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إليه.