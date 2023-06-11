هالاند يُكرر إنجاز رونالدو الاستثنائي

واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، ليُكرر إنجازًا استثنائيًا في تاريخ إنجلترا لم يُحققه سوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد.

هالاند يُعادل رونالدو

وذكرت شبكة الإحصائيات “سكواكا”، أنه لم ينجح سوى رونالدو وهالاند في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى كأس أوروبية خلال موسم واحد، مع تصدر قائمة هدافي المسابقتين، والتتويج بجائزة أفضل لاعب من رابطة النقاد الرياضيين.

وساهم هالاند في فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، وحصد الحذاء الذهبي في البطولتين في أول موسم له على ملعب الاتحاد.

وسبق أن حقق كريستيانو رونالدو الأمر ذاته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في موسم 2007\ 2008، سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا، مع حصد الجوائز الفردية في البطولتين.

فوز مانشستر سيتي

ولعب مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان بالأمس على ملعب “أتاتورك الأولمبي” في إسطنبول التركية، في نهائي دوري أبطال أوروبا، ونجح الفريق الإنجليزي في الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا الثلاثية للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في وقت سابق بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.