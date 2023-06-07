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تزامنًا مع تعهد أردوغان بالقضاء على ارتفاع الأسعار

هبوط جديد لـ الليرة التركية أمام الدولار

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ مساءً
هبوط جديد لـ الليرة التركية أمام الدولار
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته الجديدة ستعمل على القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم، فيما تراجعت الليرة التركية بنحو 3% مقابل الدولار الأمريكي.

القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار

وبحسب وكالة الأناضول، جاء ذلك في خطاب ألقاه، أمس الثلاثاء، عقب ترؤسه الاجتماع الأول للحكومة الجديدة في المجمع الرئاسي في أنقرة.

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وقال أردوغان: نحن عازمون على القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم.

هبوط جديد لـ الليرة التركية أمام الدولار

خفض التضخم

وأكد تصميم حكومته على خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجددًا مثلما جرى في الماضي في عهد حكومات العدالة والتنمية السابقة.

وأشار الرئيس التركي إلى انخفاض التضخم إلى ما دون الـ 40% على أساس سنوي في مايو الماضي، حيث تراجع إلى 39.6%، وفي السياق ذاته، انخفضت الليرة التركية التي تتعرض لضغوط وسط طلب قوي على العملات الأجنبية 2.8% إلى 22.15 مقابل الدولار، لتصل خسائرها بذلك منذ بداية العام وحتى الآن إلى 15.5%.

وكان أدنى مستوى سابق للعملة التركية هو 21.8 ليرة لكل دولار سجلته قبل أيام.

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