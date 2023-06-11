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على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية التركية

هبوط طائرة اضطراريًّا أثناء رحلتها لنيويورك بسبب وفاة طفل

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ مساءً
هبوط طائرة اضطراريًّا أثناء رحلتها لنيويورك بسبب وفاة طفل
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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اضطرت طائرة أن تغير مسار رحلتها، بالهبوط اضطراريًّا، بعد حادث مأساوي خلال رحلتها التي بدأت من تركيا وانتهت في بودابست.

تفاصيل الحادث

وتوفي الطفل واي تشايلد، البالغ من العمر 11 عامًا، بعد أن فقد وعيه على متن رحلة قادمة من تركيا، ومن ثم اضطر قائد الطائرة للهبوط اضطراريًّا في بودابست، وفقًا لـ “ذا ضن” البريطانية.

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وفقد الطفل وعيه على متن طائرة الخطوط الجوية التركية، وكانت الطائرة قد أقلعت من إسطنبول، صباح اليوم الأحد، متجهة إلى نيويورك لكن الطائرة اضطرت إلى الهبوط اضطراريًّا في بودابست.

محاولة إنقاذ الطفل

وأجرى طاقم الطائرة إسعافات أولية للطفل الذي كان يعاني من إعاقة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وحاول طبيب من ضمن ركاب الطائرة، إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للطفل ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة على متن الطائرة.

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