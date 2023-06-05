هندي يحمل زوجته ويقفز بها تحت عجلات القطار

وثق مقطع فيديو اللحظة التي حمل فيها زوج زوجته وقفز بها على مسار القطار في الهند من أجل الموت معًا، وانتشرت اللقطات بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاجأ المستخدمون برؤية كيف يمكن لشخص ما تنفيذ مثل هذه الحادثة.

مصير الزوجان

والفيديو مأخوذ من محطة نوابارا لمترو كولكاتا، حيث رأى رجل القطار قادمًا وعانق زوجته وقفز معها على المسار، على الرغم من رفضها ذلك، وقال المستخدمون إن الزوج فعل ذلك لحبه الكبير لها، فبحسب المعتقدات هناك، فإنهما سيتجسدان من جديد في حياة أخرى.

وعند مشاهدة الفيديو فسيبدو أن كلًا من الرجل والمرأة قد لقيا حتفهما في هذا الحادث، ومع ذلك، فوفقًا للمعلومات قام موظفو المترو بإنقاذ الزوجين، وأُصيبت الزوجة برضوض وتم بتر ساق الرجل.

تحقيق في الدافع

وتسبب الحادث في تعطيل الخدمة على الخط الشمالي الجنوبي لمترو كولكاتا، وتم استئناف العمل في غضون ساعة، تحقق الشرطة في الأمر لمعرفة سبب محاولة الزوجين الانتحار.