Icon

أبل تكشف عن MacBook Air بسعر 1299 دولارًا Icon خل تفاح مسمم يودي بحياة 8 أشخاص في روسيا Icon تعزيز التكامل والتنسيق لخطة الحج بأحدث التقنيات Icon هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
العالم
حصاد اليوم
في محاولة للموت معًا رغم رفضها ذلك

هندي يحمل زوجته ويقفز بها تحت عجلات القطار

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
هندي يحمل زوجته ويقفز بها تحت عجلات القطار
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو اللحظة التي حمل فيها زوج زوجته وقفز بها على مسار القطار في الهند من أجل الموت معًا، وانتشرت اللقطات بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاجأ المستخدمون برؤية كيف يمكن لشخص ما تنفيذ مثل هذه الحادثة.

مصير الزوجان

والفيديو مأخوذ من محطة نوابارا لمترو كولكاتا، حيث رأى رجل القطار قادمًا وعانق زوجته وقفز معها على المسار، على الرغم من رفضها ذلك، وقال المستخدمون إن الزوج فعل ذلك لحبه الكبير لها، فبحسب المعتقدات هناك، فإنهما سيتجسدان من جديد في حياة أخرى.

قد يهمّك أيضاً
ريانة وعلي يكشفان عن شعورهما لحظات الانطلاق والعودة من الفضاء: كدنا نتجمد

ريانة وعلي يكشفان عن شعورهما لحظات الانطلاق والعودة من الفضاء: كدنا نتجمد

133 وظيفة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

133 وظيفة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

وعند مشاهدة الفيديو فسيبدو أن كلًا من الرجل والمرأة قد لقيا حتفهما في هذا الحادث، ومع ذلك، فوفقًا للمعلومات قام موظفو المترو بإنقاذ الزوجين، وأُصيبت الزوجة برضوض وتم بتر ساق الرجل.

تحقيق في الدافع

وتسبب الحادث في تعطيل الخدمة على الخط الشمالي الجنوبي لمترو كولكاتا، وتم استئناف العمل في غضون ساعة، تحقق الشرطة في الأمر لمعرفة سبب محاولة الزوجين الانتحار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم