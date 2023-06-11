ورش عمل لتطوير المهارات في جامعة الأميرة نورة

نظَّم مركز الدعم الطلابي والمهني في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، خلال الشهر الجاري، ورش عمل وجلسات إرشاد مهنية جماعية وفردية، ضمن برامج المركز لتدريب الطالبات والخريجات؛ بهدف إكسابهنَّ المهارات المطلوبة والاشتراطات اللازمة في سوق العمل للتأهل والحصول على وظيفة مناسبة.

ونفَّذ المركز ورشة عمل عن بُعد بعنوان “قوانين العقل المهنية لأسلوب التفكير”، ضمن البرنامج التدريبي “التأهيل المهني”؛ وهدفت الورشة إلى التعريف بقوانين العقل لتنظيم عملية التفكير، وتضمَّنت عددًا من المحاور منها: التعريف بأساليب التفكير الجديدة، القوانين المحفزة للعقل، تقنيات موازنة التفكير في العقل الواعي واللاواعي، ممارسة محفزات التفكير بحسب قوانين العقل الإيجابية، كيفية اكتساب تقنيات جديدة تساهم في التفكير الأمثل للعقل.

تفاصيل البرنامج التدريبي

واشتمل البرنامج التدريبي “سبل وأدوات التأهيل لسوق العمل” على ورشة عمل عن بُعد بعنوان “استراتيجيات البحث عن وظيفة”؛ وذلك لإكساب الطالبة مجموعة من الاستراتيجيات التي تساهم في خلق فرص العمل وتجعل الشخص جديرًا بالتوظيف، طرحت عددًا من المحاور منها: كيف أجعل نفسي جديرًا بالتوظيف، تقدير الذات والأداء في العمل، كتابة الرسائل الذاتية بجدارة، بالإضافة إلى جلسة إرشاد مهنية جماعية بعنوان “البيئة المهنية” وهي جلسة إرشاد مهني جماعية لمناقشة موضوع مهني محدد بين الطالبات والخريجات مع مرشدة مهنية معتمدة.

ويعمل المركز على خدمة جلسة إرشاد مهني فردية، وهي جلسات إرشاد مهنية فردية تقوم الطالبة أو الخريجة بحجزها إلكترونيًا، وتُعقد عن بُعد مع المرشدة المهنية مع إمكانية تحديد نوع الخدمة المطلوبة (إعداد سيرة ذاتية، مهارات مقابلات العمل، الميول المهنية).

ويأتي ذلك ضمن دور مركز الدعم الطلابي والمهني في تحقيق أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية 2025، من خلال تنظيم العديد من البرامج التدريبية المتخصصة في المجال المهني، تُعقد لطالبات وخريجات الجامعة التي تعمل على إثراء المناخ الأكاديمي في الجامعة، ومساندة الطالبات والخريجات في تحقيق الأهداف المهنية، وتنمية القيم المهنية لديهن، وتعزيز المناخ المهني، وثقافة العمل، والجدية، والانضباط، والإبداع والإعداد لمستقبل مهني ناجح.

ولمزيد من المعلومات عن أنشطة المركز يرجى زيارة الرابط التالي: (اضغط هنا).