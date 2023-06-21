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وزير الداخلية يشهد حفل استعراض قوات أمن الحج 1444هـ

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
وزير الداخلية يشهد حفل استعراض قوات أمن الحج 1444هـ
المواطن - ولاء المطرفي - مكة المكرمة

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وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف إلى مقر ميدان العرض العسكري لقوات أمن الحج 1444 هـ.

وكانت قوات أمن الحج، أنهت استعداداتها لحفل استعراض قوات أمن الحج 1444هـ، وذلك تحت شعار “بسلام آمنين”.

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وتشارك في القوات فرق من كافة القطاعات الأمنية تعمل في تناغم وفق خطة أمنية مكتملة الأركان، سخرت لها الدولة كافة الإمكانيات لضمان راحة ضيوف الرحمن.

 

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