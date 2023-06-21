وزير الداخلية يشهد حفل استعراض قوات أمن الحج 1444هـ

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وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف إلى مقر ميدان العرض العسكري لقوات أمن الحج 1444 هـ.
وكانت قوات أمن الحج، أنهت استعداداتها لحفل استعراض قوات أمن الحج 1444هـ، وذلك تحت شعار “بسلام آمنين”.
وتشارك في القوات فرق من كافة القطاعات الأمنية تعمل في تناغم وفق خطة أمنية مكتملة الأركان، سخرت لها الدولة كافة الإمكانيات لضمان راحة ضيوف الرحمن.
وصول وزير الداخلية #الأمير_عبدالعزيز_بن_سعود_بن_نايف إلى ميدان العرض العسكري لقوات أمن #الحج
تغطية: @b_srab #صحيفة_المواطن pic.twitter.com/jx8rRXv6EJ
— صحيفة المواطن (@almowatennet) June 21, 2023
فيديو | قوات أمن الحج تنهي استعداداتها لحفل استعراض قوات أمن الحج 1444هـ#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/EfR9Pv2R3d
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2023