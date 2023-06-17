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على متنها 90 طنًا من المواد الطبية

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 17 إلى تركيا

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 17 إلى تركيا
المواطن - واس

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وصلت اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشر إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا، تحمل على متنها 90 طنًا من المواد الطبية.

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الطائرة الإغاثية

تأتي هذه الطائرة الإغاثية ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

 

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