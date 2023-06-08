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تم استقبالهم بالورود والتمور

وصول الفوج الأول من حجاج منصة نسك حج قادمين من إيطاليا

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ مساءً
وصول الفوج الأول من حجاج منصة نسك حج قادمين من إيطاليا
المواطن - فريق التحرير

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وصل إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، الفوج الأول من حجاج إيطاليا لموسم حج العام الجاري 1444هـ، وذلك ضمن مبادرة منصة نسك حج التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة.

حفل ترحيبي

واستقبل فرع وزارة الحج والعمرة بالمدينة المنورة الحجاج فور وصولهم، وأُقيم لهم حفل ترحيبي لائق بهم، ثم وُزعت عليهم باقات من الورد، وتمر العجوة، بالإضافة إلى عبوات ماء زمزم.

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ويُعد وصول أولى الرحلات الجوية للحجاج المسجلين عبر منصة نسك الإلكترونية، دليلًا أوليًّا على نجاح آلية عمل المنصة ومرونتها، لا سيما أن موسم الحج الحالي يعد استثنائيًّا بعد عودة الأعداد المليونية المتوافدة إلى السعودية لأداء المناسك بعد جائحة كورونا ( كوفيد -19)، وبعد رفع القيود على العمر، بالإضافة إلى عدم اشتراط المحرَم للمرأة.

منصة نسك حج

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد دشنت منصة نسك حج قبل 4 أشهر، وذلك في إطار الجهود المبكرة التي تبذلها السعودية لتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج للعام الجاري 2023، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم بهدف إثراء تجربتهم الدينية والثقافية، وتحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030

وتتيح منصة نسك لحجاج 67 دولة، من أوروبا والأمريكتين وأستراليا، إمكانية التسجيل والحجز والدفع الإلكتروني ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، واختيار حزم الخدمات مثل: السكن، والإعاشة، والطيران والإرشاد، والنقل.

كما تُقدم المنصّة حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للراغبين في أداء حج هذا العام لتمكينهم من أداء مناسك الحج بيسر وطمأنينة، وذلك بـ 7 لغات عالمية.

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