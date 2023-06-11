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تم استقبالهم بالورود وماء زمزم المبارك

وصول 500 حاج من كوت ديفوار ضمن مبادرة طريق مكة

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
وصول 500 حاج من كوت ديفوار ضمن مبادرة طريق مكة
المواطن - واس

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وصل إلى مكة المكرمة اليوم، الفوج الأول من حجاج كوت ديفوار المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” التي أطلقتها وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، لحجاج كوت ديفوار هذا العام البالغ عددهم نحو 5 آلاف حاج.

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استقبال وترحيب

وضمَّ الفوج الذي كان قد وصل إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، قبل أيام قادمًا من مطار أبيدجان الدولي نحو 500 حاج تم استقبالهم بالورود وماء زمزم المبارك وهدايا تذكارية، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة حجاج أفريقيا غير العربية بدر بافقيه، وسفير كوت ديفوار كو ليبالي دريسا، والقنصل العام في جدة بامبا سوماعيلا، ورئيس مركز الخدمة رقم35 عبدالله حسين زين العابدين.

إجراءات ميسرة

وعبَّر السفير دريسا عن شكره وتقديره للجهود والخدمات التي تقدمها حكومة المملكة لضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرًا إلى أن مبادرة ” طريق مكة ” – التي استفاد منها حجاج كوت ديفوار هذا العام لأول مرة- عملت على إنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في صالة المبادرة بمطار المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم إلى المدينة المنورة انتقلوا مباشرة إلى حافلات أوصلتهم إلى مقار إقامتهم بمسارات خاصة، وهي إجراءات لم تكن موجودة في السابق.


وأكد أن ما تنفِّذه حكومةُ خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهد الأمين ـ حفظهما الله ـمن مشاريع تطويرية كل عام في المشاعر المقدسة، وتطوير وتحسين للخدمات؛ تمثِّل دليلًا صادقًا على حرص القيادة السعودية على راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن.

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