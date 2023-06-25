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وظائف بـ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
وظائف بـ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت (الغرفة التجارية الصناعية بالرياض) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. خبيرة شعر.
  2. خبيرة أظافر.
  3. المحاسبة / محاسب.
  4. منسقة مركز اتصال.
  5. أخصائية تسويق.
  6. إداري – بائع.
  7. أخصائي تسويق.
  8. مصممة جرافيك.
  9. مدير أمن وسلامة.
  10. إداري موارد بشرية.
  11. مشغل غرفة عمليات.
  12. كاتبة و مدخلة بيانات.
  13. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الغرفة، أن التقديم على الوظائف متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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