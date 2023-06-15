وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة

أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس فأعلى (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) للعمل في مقر المركز بمدينة (الرياض) حسب المسميات الوظيفية والتخصصات التالية:

التخصصات المتاحة

– أخصائي التوعية والعلاقات العامة (Awareness and Public Relations Specialists)

– أخصائي مشتريات (Procurement Specialist)

– أخصائي أول التدقيق الداخلي (Senior Internal Audit Specialist)

– مهندس كفاءة الطاقة (Engineer – ESCO Secter)

– أخصائي كفاءة الطاقة (Specialist Transportation Sector)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– العلاقات العامة

– التسويق

– الإدارة العامة

– الهندسة

– المالية

– المحاسبة

– التدقيق الداخلي

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.

– إجادة اللغة الانجليزية.

– إجادة استخدام برامج الأوفيس.

– توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1444/11/25هـ عن طريق الرابط:اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.