وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة

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أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس فأعلى (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) للعمل في مقر المركز بمدينة (الرياض) حسب المسميات الوظيفية والتخصصات التالية:
– أخصائي التوعية والعلاقات العامة (Awareness and Public Relations Specialists)
– أخصائي مشتريات (Procurement Specialist)
– أخصائي أول التدقيق الداخلي (Senior Internal Audit Specialist)
– مهندس كفاءة الطاقة (Engineer – ESCO Secter)
– أخصائي كفاءة الطاقة (Specialist Transportation Sector)
– إدارة الأعمال
– العلاقات العامة
– التسويق
– الإدارة العامة
– الهندسة
– المالية
– المحاسبة
– التدقيق الداخلي
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.
– إجادة اللغة الانجليزية.
– إجادة استخدام برامج الأوفيس.
– توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1444/11/25هـ عن طريق الرابط:اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.